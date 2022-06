3 idées pour une virée dans le Centre-du-Québec cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur le Centre-du-Québec.

Dégustation chez Jackalhop

Créée par trois amis d’enfance, la microbrasserie Jackalhop a ouvert ses portes à Plessisville en juillet 2021. Les visiteurs peuvent découvrir les créations houblonnées de la jeune entreprise à même son salon de dégustation ou encore dans sa grande cour, qui donne vue sur de grands champs d’orge et qui est bordée par des terrains de volley-ball de plage.

Crédit : Courtoisie / Microbrasserie Jackalhop

Les clients sont invités à s’improviser une petite partie ou encore à apporter leurs propres jeux de plage et leur pique-nique, ou même à commander un petit repas dans l’un des restaurants des environs. Un lieu festif et convivial. Infos: jackalhop.com

Yoga-alpaga à la ferme

Enchaîner les salutations au soleil au milieu des alpagas? C’est ce que proposera cet été la ferme Alpagas Fibrefine de Sainte-Eulalie, qui célèbre ses 10 ans cette année. Les séances de «yoga-alpaga» se dérouleront dans les pâturages des sympathiques, mais timides, camélidés, à certaines dates prédéfinies.

Crédit : Courtoisie Ferme Alpagas Fibrefine

L’entreprise offrira d’autres activités spéciales au courant de l’été, dont des ateliers de manipulation de l’alpaga, des séances de photographie et des ateliers de dessin ou de tricot et filage. Outre cette «programmation 10e anniversaire», il est possible de faire des visites agrotouristiques avec les propriétaires en tout temps, et de découvrir la boutique. Info: alpagasfibrefine.com

Séjour enchanté chez Magic Tingwick

Magic Tingwick, c’est un lieu d’hébergement pas comme les autres où l’on peut faire du glamping dans une maison dans les arbres, une mini-chapelle ou encore une caravane gitane, et ce, au cœur d’une forêt d’érables bordée d’un petit ruisseau.

Crédit : Airbnb / Magic Tingwick

Paisible, le site accueille des alpages, des poules et des lapins et comprend un beau pavillon central avec spa, foyer, salon, cuisines et barbecue. Magic Tingwick se trouve dans le petit village de Tingwick, à environ 1 h 45 de Montréal et de Québec. Info: magictingwick.com