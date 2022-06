BRAULT, André



À Laval, le lundi 6 juin 2022 est décédé, à l'âge de 95 ans, André Brault, époux de feu Gisèle Fontaine.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Ghizlane El Boussaidi) et Dominique; ses frères Raymond, feu Pierre, Claude et feu Yves et leurs familles; ses soeurs feu Aline, feu Lucille, feu Thérèse, Lise, Monique et Marcelle et leurs familles ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 19 juin 2022 de 13h à 15h et sera suivi de la célébration.