MARANDA, Pierrette

(née Larivière)



À Lachine, le 15 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Pierrette Larivière. Elle rejoint son époux feu Robert Maranda.Elle laisse dans le deuil ses neveux Pierre (Lyne) et Marc, ses nièces Suzanne et Claudette, sa belle-soeur Régina ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité.514-639-1511 | www.jjcardinal.ca