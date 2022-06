PAILLÉ, Claude



C'est avec une grande tristesse et des coeurs brisés que la famille annonce le décès de Claude Paillé, survenu à l'âge de 80 ans, le 9 juin 2022 à Lévis. Veuf de Paulette F. Paillé, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude Jr, Pascal (Linda Bertrand), Diane (feu Michel Lagacé), ses petits-enfants: Francis Lagacé (Alex Castilloux), Marie-Ève Paillé (Philippe Lusignan), Vickie Lagacé (Félix Perreault), Ariane et Daphnée Lagacé, ses arrière-petits-fils: Éthan et Hayden Lusignan, sa soeur, ses frères, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juin 2022 de 11h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent.Suivra une cérémonie religieuse à 17h au salon du complexe.