MALLETTE GARIÉPY Jeannine

À l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, le 2 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Jeannine Mallette, épouse de M. Gérald Gariépy et fille de feu M. Jean Mallette et de feu Mme Adrienne Grenier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Stéphane Decoste) et son fils Jean-Philippe.Elle laisse également son frère Jean-Claude Mallette, son beau-frère Léonide Théorêt (feu Claudette Gariépy), sa belle-soeur Francine Voyer (feu René Gariépy), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 25 juin 2022, à 11h, en l'église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de Beauharnois.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société de recherche sur le cancer.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200