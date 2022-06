BRENNAN, Denyse



Le mercredi 8 juin 2022, au CHSLD Denis Benjamin Viger, est décédée paisiblement Mme Denyse Brennan, épouse de feu Jacques Deslauriers.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise, Monique, Line et Manon, son frère Yves, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle est prédécédée par ses frères Denis, Donat, Jacques, Jean-Marc ainsi que sa soeur Louise.La famille recevra les condoléances à lale samedi 25 juin de 12h30 à 13h30, suivi d'une célébration de sa vie à 13h30.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.