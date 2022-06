PRATTE (épouse Côté), Denise



Entourée de sa famille, à son domicile d'Ange-Gardien, le 21 mai 2022 à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Denise Pratte, épouse de M. Thomas Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses six filles, Chantal (Robert Piché), Brigitte (André Piché), Jocelyne, Zabelle (Éric Pouliot), Geneviève (Paul Goulet), Karine (Éric Patenaude) et son très précieux neveu Gaétan (Sophat). Elle laisse également ses petits-enfants, Delphine, Victoria, Andréanne, Larissa, Lausanne (sa filleule), Majella, Jade, Juliette, Thomas, Frédéric, Charles et leurs conjoints(es) ainsi que ses frères et soeurs, Monique (Denis Choquette), Huguette (feu Paul Demers), feu André (Lucie Loiselle), Anne-Marie, feu Denis (Mireille Robichaud), feu Michel (Carole Blais) et Lucie (feu Gilbert Morier), ses beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, ses filleuls Michel Côté et Éric Pratte, ses cousins, cousines, autres parents et amis très chers.La famille vous accueillera le samedi 25 juin à compter de 11h au salon funéraire :FARNHAM (QC) J2N 2W8Tél.: 450-293-4474www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 25 juin à 15h en l'église d'Ange-Gardien suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Des dons en sa mémoire, à la Fondation du CHUS (service de neurologie) seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au www.fondationchus.org.