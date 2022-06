CARLE, Reina



À Châteauguay, le 7 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Reina Carle, épouse de feu Gérard Rocque.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Normand) et Louise, ses petits-enfants Yann (Claudia), Flavie, Tobby, Clovis et Bianca, son arrière-petit-fils Mathis, ses soeurs Jeannine et Diane (Robert), neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450-699-9919samedi, le 6de 11h à 14h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire. La famille accueillera ensuite parents et amis pour un goûter au complexe funéraire. L'inhumation des cendres aura lieu lundi le 8 août à 10h30 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal.