AGANIER, Maurice



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père Maurice Aganier le 9 juin 2022 à l'âge de 85 ans à Montréal. Il est précédé par son épouse Huguette Dénommée, ses parents Léonce Aganier et Alice Ratto et ses neuf frères et soeurs.Il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Josée) et Line (John), ses petits-enfants Fannie (Richard) et Francis, sa soeur Yvette Aganier (Roger Bourdeau), ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Dénommée ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure, dans l'intimité familiale.Ses enfants tiennent à remercier particulièrement Daniel Dénommée pour sa présence et ses gestes attentionnés auprès de leur père.LAURENT THÉRIAULT