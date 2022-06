Chermanne Salvatore, Léa



Entourée de ses proches à l'hôpital de St-Jérôme, Léa nous a quittés le 30 mai 2022 à l'âge de 78 ans. Elle a rejoint son mari qu'elle aimait tant, feu Luigi Salvatore ainsi que sa fille aînée, feu Gina Salvatore.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Linda Salvatore (Nick Pettinicchi), Lucia Salvatore (Henri Petit), son fils Francesco Salvatore, son frère Léon Chermanne (Carole Gaudreault), son gendre Claude Ouellette, ses petits-enfants, François-Xavier Ouellette, Joanie Ouellette, Louis-Karl Pettinicchi, Jean-Frédérick Petit, Philippe Pettinicchi et Olivier Petit ainsi que son arrière-petit-fils Zack Pettinicchi dont elle était si fière.Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, son beau-frère, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 24 juin de 13h à 16h et de 18h à 21h et le samedi 25 juin de 9h à 10h15. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Claude située au 80 rue Meunier Ouest à Laval le samedi 25 juin 2022 à 11h où une messe sera célébrée en sa mémoire, une envolée de colombes aura lieu après les funérailles.Le cortège se dirigera ensuite au Cimetière de Laval, situé au 5505 rang du Bas St-François à Laval (450-661-7017 / cimetièrelaval.com) afin de procéder à sa mise en crypte.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient grandement appréciés. www.fqc.qc.ca/faire-un-don/cancer