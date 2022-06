GAGNON, Yvon



Entouré des siens, le 12 juin 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Yvon Gagnon, époux de Madame Ginette Dezainde et père de feu Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Caroline (Yvan Simard) et Isabelle (Vincent Tremblay), ses petits-enfants, Gabriel, Jade, Anaïs, Ève, Debbie et Audrey.Il laisse également ses frères et soeurs, Denise, Diane, Richard, Francine, Lucie, André et leurs conjoints, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 26 juin 2022 de 11h à 16h. Une cérémonie commémorative se fera au salon à 15h30.