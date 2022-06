GOSSELIN, Roger

C'est avec tristesse et grand soulagement que Roger Gosselin nous a quittés le 14 juin 2022 en matinée à sa résidence.Il était entouré de sa tendre épouse et complice durant les 66 dernières années, Rachele, de ses enfants, Gabrielle (Joe Iacono), Gérard (Bianca Sperlazza), Louise (Martin Pellerin) et de tous ses petits-enfants Sophie, Luc, Michel, Eric, Patrick, Valérie et Anne et leurs conjoints : Ali, Agata, Catherine Olivia, Mykaël ainsi que ses arrière-petits-enfants : Henri, Léo et Raphaël.Homme d'affaires, il a fondé son cabinet d'assurance, en plus d'être très actif en immobilier. Sa famille a toujours été au coeur de tous ses gestes. Il a toujours promu des valeurs qui lui sont chères : la passion, la persévérance, le sentiment du devoir accompli, l'honnêteté, n'en sont que quelques-unes. Aimant la vie et débordant d'énergie, il était toujours partant pour un bon moment de rire et de plaisir, il incarnait la joie de vivre.Nous tenons à remercier les précieux services d'accompagnement des Goldens Girls, leur support, leur générosité et leur amour tout au long de son combat contre la maladie d'Alzheimer qui a été particulièrement difficile à vivre pour lui, Rachele et tous les membres de sa famille.Une cérémonie en son honneur pour partager nos souvenirs se tiendra au complexe funéraire :le dimanche 10 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, Un hommage aura lieu ce même jour à 20h30, et le lundi matin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le lundi 11 juillet 2022 à 11h au salon du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'un de ces organismes : Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal; Institut de gériatrie de Montréal, à l'attention du Dr Sébastien Bisson; Société Alzheimer de Montréal.