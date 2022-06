Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Sexe, politique et pandémie

En 2020, Louis T s’est vite aperçu que le nouveau spectacle qu’il avait écrit ne fonctionnerait plus avec la pandémie qui venait d’arriver. L’humoriste disait notamment que l’on vivait à la plus belle époque de l’humanité... Il a alors décidé d’écrire du nouveau matériel qu’il livre dans le spectacle Sexe, politique et pandémie. Offert gratuitement sur le web depuis quelques jours, ce spectacle solo revient sur les deux dernières années que l’on a vécues. Louis T y parle entre autres de cancel culture, d’inconduites sexuelles, des vaccins et de «la fois où on a essayé de faire notre pain nous-mêmes».

► Où : Sur la chaîne YouTube de Louis T (youtube.com/user/louistofficiel)

- Raphaël Gendron-Martin

Cinéma en plein air

Avec la belle saison qui s’installe, c’est le retour du cinéma à la belle étoile dans plusieurs parcs de la grande région montréalaise. C’est aux serres municipales de Verdun, dans le parc de l’Honorable-George-O’Reilly, que la programmation estivale de Ciné-Quartier sera officiellement lancée ce soir avec la projection du film français Délicieux, de Eric Besnard. Soulignons aussi que le 24 juin, à l’occasion de la fête nationale, l’inoubliable C.R.A.Z.Y. du regretté Jean-Marc Vallée sera projeté dans le stationnement du Centre Henri-Lemieux, à LaSalle.

► Où : Pour plus d’info : cinequartier.ca/projections-estivale

- Maxime Demers

Le Rocky du basket

Un héros installé à Philadelphie, de l’adversité, des scènes d’entraînement exténuantes, rythmées par une musique entraînante, qui se terminent les bras levés en triomphe après une ascension : non, ce n’est pas un nouvel épisode de Rocky. Le haut du panier, nouvellement arrivé sur Netflix, s’intéresse plutôt aux coulisses de la recherche de jeunes vedettes dans la NBA. Ça ne réinvente pas le genre, mais ce drame sportif s’avère néanmoins fort efficace, en particulier grâce à la présence de véritables stars du basketball américain.

► Où : Sur Netflix

- Cédric Bélanger