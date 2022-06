Au secours!

On aimerait tous percer des sommets nouveaux dans la vie, mais s’il est un endroit qui fait mal et qui nous fait écarquiller les queneuilles, c’est devant le compteur à la pompe à essence depuis quelques semaines.

Certains d’entre nous ont de la facilité à calculer le nombre de kilomètres au litre de leur véhicule, mais maintenant, la réalité frappe tout le monde également avec le montant total nouveau qui fait reculer après avoir fait le plein depuis les dernières hausses du prix de l’essence. Ça fesse dans le dash, comme on dit à l’Académie.

Je ne sais pas si les pilotes de la F1 font le même saut en arrivant au puits depuis hier au Québec, mais pour nous, le monde ordinaire, la différence entre mars et juin est écrasante et, cette fois, les conséquences vont se faire sentir en plusieurs endroits.

On le sait, les raisons de cette soudaine et impressionnante augmentation sont vraies, mensongères, réelles, fausses, habituelles, anormales, nouvelles ou n’importe quoi, mais surtout invérifiables et ce ne sont pas les gouvernements qui vont nous défendre dans ce dossier parce qu’ils en profitent avec leurs taxes gonflables.

LES DERNIERS

Les pétroleuses nous ont coincés comme des petits rats et il est évident que les produits de consommation, presque tous transportés jusqu’à nous au gaz ou au diesel, vont aussi suivre la tendance maudite.

Ça fait peur, non ? Parce que nous, les joyeux consommateurs, avons le défaut d’être les derniers au bout de la ligne. Nous ne pouvons tout de même pas refiler la facture à nos enfants ou à nos invités dans une épluchette de blé d’Inde.

Pendant des années, les pétrolières nous ont habitués à des petites hausses de prix régulières avec, habituellement, une légère exagération avant les vacances. Sommes-nous rendus à l’exagération sur une base régulière ? Poser la question, c’est se faire arnaquer.

DOUX BIDOU

Prix de l’essence exorbitant. Deux voleurs d’auto arrêtés et surpris à faire du covoiturage.

J’ai joué à Saint-Jean-de-Matha. Pour ceux qui ont commandé des mouches noires dans Lanaudière... y sont arrivées.

Projet de vacances. Une semaine en Gaspésie et deux jours à l’entrée du tunnel La Fontaine.

« Au sujet du remplacement de Paul Arcand, y ont rien à perdre à m’essayer... » (Patrick Roy)

« Maudit Grand Prix... Voulez-vous parler plus fort, s’il vous plaît ? » (Un résident de Saint-Lambert)

« Et si on prenait un ver ensemble ? » (Deux truites)

Je travaillais dans les outils, mais je me suis fait mettre DeWall.

Nouveau. Il se donne maintenant des cours de twittérature.

Deux réalités : ou ta piscine est ouverte ou ta piscine est tout verte...

Le premier imbécile qui a échappé une aiguille dans une botte de foin est le même qui a laissé entrer un chien dans un jeu de quilles.

Qu’est-ce qu’un week-end dentifrice ? Deux jours sur la brosse.

