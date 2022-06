BÉLISLE, Gisèle

(née Blanchette)



À Laval, le 10 juin 2022, à l'âge de 85 ans est décédée Mme Gisèle Blanchette, épouse de feu Tanguay Bélisle (2017).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Michel), Lucie, Gaetan (France), Johanne et Chantal (Sylvain), ses 11 petits-enfants ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 27 juin de 18h à 21h et mardi le 28 juin dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même mardi à 11h en l'église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.