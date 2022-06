DELISLE, Lucie (née Barabé)



Au CHSLD Châteauguay, le 11 juin 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Lucie Barabé, épouse de feu Marcel Delisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Pierre) et Émélie (Guy), ses petits-enfants Valérie, Hugo, Bruno et Éloïse, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :ST-CONSTANTLa famille recevra parents et amis le jeudi 23 juin à compter de 16h15 suivi d'une cérémonie d'adieu à 18h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de la Rive-Sud seraient appréciés.