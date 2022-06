LEBLOND, Jacques



À Montréal, le vendredi 3 juin 2022 est décédé, à l'âge de 80 ans, Jacques Leblond, époux de feu Lucille Riendeau. Il était retraité des compagnies: Acier Russel et Drummond McCall.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Réjane (feu Denis Laferrière), Hélène (feu Gilles Lecours), Monique (Dorila Tanguay), Lise et Line (Jacques Picard), ses belles-soeurs: Anna et Estelle, son beau-frère: Rino ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille vous accueillera le jeudi 23 juin 2022 de 14h à 17h au complexe funéraire