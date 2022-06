BOULANGER, Françoise



Le 4 juin 2022 est décédée Françoise Boulanger, née le 6 octobre 1953, fille de Denise Gaumont et de Léo Boulanger.Elle laisse pour se souvenir d'elle son époux Germain Latendresse, ses filles Sarah-Jeanne (Charles Lemire), Alexandrine (Daniel Harris) et son fils François-Xavier, ses petits-enfants Henri et Agathe Lemire, Ivy et Albert Harris, ses soeurs Suzanne (André Rioux), Lise (Robert Tremblay) et Madeleine (Claude Gareau), son frère Léo (Patricia Auger), son beau-frère Gratien (Claudette Bergeron), ses belles-soeurs Liliane, Hélène (Michel Riopel), Huguette ainsi que de nombreux neveux et nièces et beaucoup d'amis(es).Françoise sera exposée le vendredi 24 juin de 14 à 17h et de 19 à 21h et le samedi 25 juin dès 9h suivi des funérailles à 11h en l'église de L'Épiphanie.5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEAu lieu d'envoyer des fleurs, en souvenir de Françoise, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Docteur Julien ou aux Club des petits déjeuners.