THIBODEAU, Jean-Jacques



À Saint-Jérôme, le 10 juin 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Jacques Thibodeau, époux de feu Liliane Décary.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel et Ginette (Jean-Pierre Lambert), ses petits-enfants Alexandre, Frédéric (Christine), Nicolas (Émilie), Antoine (Ève) et Florence, ses arrière-petits-enfants Laurianne et Philippe, sa belle-soeur Claudette (Pierre Dowd), neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 juin de 10h à 14h au salon de laUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche 26 juin, à 14h, au salon.