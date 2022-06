BOUCHARD PARENT, Jeannine



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman bien-aimée, Jeannine Bouchard, épouse de feu Gaston Bouchard. Elle était la fille de feu Florence Barrette et de feu Lucien Parent.À l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, le 12 juin 2022, à l'âge de 88 ans, notre mère s'est éteinte à notre plus grand regret. Elle laisse dans le deuil ses six enfants : Henri (Michèle Lalonde), Nicole (Henri Dussault), Lise (François Frankel), Marie (Luc Lamarche), Hélène (Jacques Gatien) et Louis, de même que sa soeur Monique et son frère André. Elle laisse aussi dans le deuil ses sept petits-enfants : Sara-Kim (Hugo), Charles (Isabelle), Jean-Gabriel (Catherine), Nicolas (Mikyla), Laurent (Nadine), Thomas et Robin (Annabelle), sans oublier ses quatre arrière-petits-enfants : Axel, Hanna, Alice et Hadrien, ainsi que nombre de parents et amis.Pour lui rendre hommage, la famille vous convie le jeudi 23 juin à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, située au 55, rue Sainte-Élizabeth à Longueuil selon l'horaire suivant :* 10 h - la famille recevra vos condoléances au palier inférieur;* 11 h - Service religieux au palier principal.Au lieu de fleurs, un don au Fonds Pascal T. Lafontaine serait apprécié en la mémoire de Jeannine Parent-Bouchard. Toutes les informations sont disponibles au :