Deux exemples de bonne gestion

L’Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay sont deux exemples parfaits de comment on bâtit des équipes gagnantes dans la réalité actuelle de la Ligue nationale de hockey (LNH), c’est-à-dire par le repêchage. Ce faisant, ils démontrent tout le chemin qu’il reste à parcourir au Canadien avant d’atteindre ce niveau.

Ce n’est pas compliqué, tous les joueurs-clés des deux équipes ont été repêchés et développés au sein de l’organisation.

À Denver, l’Avalanche l’a fait avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar et Gabriel Landeskog.

À Tampa, c’est la même chose : Steven Stamkos, Victor Hedman, Brayden Point, Nikita Kucherov, Andrei Vasilevksiy, et j’en passe, sont des choix de repêchage de l’équipe.

Après, un bon directeur général s’arrange pour ajouter les éléments manquants par le biais de transactions ou de signatures sur le marché des joueurs autonomes.

MINCE RELÈVE

Par contre, tu ne peux pas bâtir une équipe gagnante qui va durer dans le temps si tu n’as pas élevé tes joueurs vedettes au sein même de ton organisation.

L’an dernier, le Canadien s’est rendu jusqu’à la finale de la Coupe Stanley avec une équipe bâtie majoritairement par des transactions ou des signatures de contrat.

Cette année, il a terminé au 32e et dernier rang de la LNH.

On ne peut pas exactement dire que l’équipe compte sur un noyau de jeunes joueurs repêchés par le Canadien. Pour l’instant, je ne compte que Cole Caufield et Alexander Romanov dans la catégorie des « joueurs-clés repêchés par le CH ».

Il faudra bientôt ajouter à ça le premier choix au total, mais c’est encore bien mince.

Le travail ne fait que commencer pour le directeur général Kent Hughes.

NOUVEAU CHAPITRE

Au moins, on a l’impression que le premier chapitre d’une nouvelle ère a été écrit, jeudi, lorsque Hughes a échangé le contrat de Shea Weber aux Golden Knights de Vegas en retour de l’attaquant Evgenii Dadonov.

Au final, le Canadien n’aura rien eu à se reprocher dans sa gestion de la situation de son désormais ancien capitaine. Par contre, on ne peut pas dire que ç’a été réciproque. Même s’il demeurait le capitaine de l’équipe, Weber a toujours refusé de s’entretenir avec les médias montréalais et, par la bande, les amateurs de hockey de Montréal.

J’espère que le « C » sur son chandail a déjà été décousu et qu’on s’apprête à le donner à Nick Suzuki.

Maintenant, il ne reste que les dossiers de Carey Price et de Jeff Petry à régler avant de pouvoir officiellement dire que le Canadien entre dans une nouvelle ère.

BRAVO AU ROCKET

S’il est encore loin des puissances de la LNH, le Canadien a tout de même du positif à se mettre sous la dent. Son club-école, le Rocket de Laval, a connu tout un parcours en séries éliminatoires et a permis aux partisans de hockey montréalais de vivre la fièvre des séries malgré tout.

J’aurais envie de féliciter leur entraîneur-chef, Jean-François Houle, qui semble avoir pesé sur tous les bons boutons pour unir cette équipe.

Quand on regarde l’alignement du Rocket, on ne compte que très peu de joueurs qui connaîtront une belle carrière dans la LNH.

C’est aussi ça, le travail d’un entraîneur de la Ligue américaine de hockey. Tu dois être en mesure d’unir autant les joueurs qui poussent pour une place dans le grand club que les vétérans qui savent que leur chance ne viendra jamais.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

FÉLICITATIONS AUX CATARACTES

Les Cataractes de Shawinigan ont remporté la première coupe du Président de leur histoire, après 53 ans d’existence. Je tiens à féliciter, d’abord et avant tout, le directeur général de l’équipe, Martin Mondou, en poste depuis 2007. Il n’a certainement pas vécu que des moments heureux depuis son arrivée en poste et il faut être passionné pour demeurer si longtemps. Bravo aussi à leur entraîneur-chef, Daniel Renaud, qui s’est relevé après une dure défaite en finale l’an dernier alors qu’il était à la barre des Foreurs de Val-d’Or. Et que dire du jeune Mavrik Bourque, duquel je n’entends que de bons commentaires. Je suis très heureux pour Shawinigan et ses amateurs. À l’époque où je dirigeais les Draveurs de Trois-Rivières, Shawinigan était notre plus grand adversaire. Il y avait de l’action quand on les affrontait ! Honnêtement, nos affrontements m’ont préparé à ce qui m’attendait plus tard, avec la rivalité Canadien-Nordiques.

OUBLIONS LETANG

Plusieurs rêvent encore de voir Kristopher Letang à Montréal. À ceux-là, je dirai d’oublier ça. À Pittsburgh, on semble vouloir garder Letang et Evgeni Malkin avec les Penguins. Clairement, Sidney Crosby va avoir une conversation avec les deux et il va les convaincre de rester. Après tout ce qu’ils ont vécu ensemble, je crois qu’ils voudront terminer leur carrière dans l’uniforme noir et jaune. Le directeur général Ron Hextall a mentionné publiquement qu’il souhaitait garder les deux vétérans et, selon ce qu’on entend, les Penguins désirent régler le dossier Letang avant celui de Malkin. Il s’agit là de toute une marque de reconnaissance envers lui.

BONNE RETRAITE, PIERRE

Pierre Bruneau a animé sa dernière émission jeudi soir. Je ne peux que lui souhaiter la plus belle des retraites. J’ai eu l’immense privilège de travailler avec lui pendant plusieurs années et je l’ai toujours admiré pour son professionnalisme exemplaire. Quel gentilhomme il est. Je me souviendrai toujours de l’époque où je dirigeais les Nordiques. Pierre était venu avec son fils, Charles, dans le vestiaire de l’équipe. Ce dernier était un grand partisan de notre équipe et il avait pris des photos avec les joueurs. Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais aussi féliciter Martin Lafleur, le fils de Guy, pour son implication au CHUM afin de poursuivre l’œuvre de son père. Il veut continuer à s’impliquer dans la communauté comme Guy le faisait et c’est tout à son honneur.