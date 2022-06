LAROCQUE LAURIN, Lise



À Laval, le 13 juin 2022, est décédée Lise Laurin Larocque, épouse de feu Gustave Larocque (1937-1997).Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Peter Cerantola) et Yves (Carole Desroches), ses petits-enfants Benjamin (Simon), Karl, Jérémy et Stéfanie (Pierre), ses soeurs Michelle (Jean-Guy) et Ginette (Luc), ainsi que tous les membres des familles Larocque, Laurin et Perron.Nous tenons à partager notre profonde reconnaissance pour les soins prodigués par tout le personnel du deuxième étage du Centre d'hébergement Fernand-Larocque. Leur bienveillance et leur dévouement absolus ont permis à notre mère d'aller enfin rejoindre son Gus en toute quiétude.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Nous célébrerons sa vie dans l'intimité.En souvenir de notre mère, égayez vos maisons de marguerites, sa fleur préférée.