DESAUTELS, Pauline

(née Savard)



À Montréal, le 1er juin 2022 et entourée des siens, est décédée à l'âge de 87 ans madame Pauline Savard. Elle était l'épouse depuis près de 60 ans de Robert Desautels.Outre son tendre époux, elle laisse dans le deuil ses trois filles adorées Christiane, Martine (Marc) et France (Luc), sa petite-fille chérie Marilyne ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi, 9 juillet, de 9h à 12h au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu à 12h dans le même salon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Marie-Rollet pour les soins prodigués au cours des sept dernières années.Au lieu de fleurs, un don à sa mémoire pourrait être fait à la Société Alzheimer de Montréal.