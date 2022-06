Hébergement des aînés: acheter en RPA, est-ce avantageux?

Phénomène récent : il est désormais possible, à Montréal et à Québec, d’acheter un condo dans une RPA. Est-ce avantageux, comparé à la location ?

Sur les 1563 résidences pour personnes âgées (RPA) québécoises, moins de 5 % offrent des condos à la vente. Mais, selon plusieurs sources, ils se vendent comme des petits pains chauds.

Les promoteurs des grands complexes de RPA au Québec suivent une tendance nettement populaire aux États-Unis. « Selon nos études de marché, ça répond à une demande », explique Claude-André Mayrand, porte-parole du Groupe Sélection, dont quelques RPA comportent des condos, qui représentent moins de 5 % des unités de cette bannière. De son côté, Groupe Maurice ne vend plus de condos.

LES AVANTAGES D’ACHETER

L’avantage principal d’être propriétaire demeure celui d’avoir un actif qui, normalement, prend de la valeur avec le temps. Mais ce n’est pas garanti... Toutefois, certains se sentent plus à l’aise d’investir dans la brique et le mortier que de subir la volatilité boursière...

D’autre part, si vous désirez vendre, il est toujours possible de déménager dans le même immeuble pour continuer à bénéficier des services, car la plupart des RPA de grande taille ont des unités disponibles.

Certaines personnes se sentent mieux s’ils possèdent leur logement. Dans la plupart des RPA, ils bénéficient de tous les services et même d’ascenseurs dédiés !

Pour plusieurs, posséder un condo coûte au final moins cher qu’une maison unifamiliale et même qu’un loyer.

LES DÉSAVANTAGES D’ACHETER

Contrairement à une rente, le mot « immobilier » le dit : vous immobilisez votre argent pendant une période de temps où vous n’obtenez aucun rendement. Vous devez donc assurer votre train de vie par le rendement de vos autres actifs (rente, rendement ou retraits REER ou FERR, CELI, rentes de l’État, etc.).

Que se passe-t-il si, peu importe la raison, vous devez vendre votre condo pour vous refaire financièrement ? Allez-vous obtenir le prix recherché ? Actuellement, le marché est à l’avantage des acheteurs. Mais rien ne garantit que ça va durer. Et vendre entraîne dépenses et embûches administratives multiples.

Le marché immobilier connaît des crises plus ou moins longues, où les prix peuvent stagner et même baisser. Si vous vendez en période de crise, en combien de temps le rendement de vos autres actifs compensera-t-il votre perte immobilière, perçue ou réelle ?

De plus, posséder un condo se traduit par des frais de copropriété, des dépenses d’entretien imprévues (parfois salées et urgentes) et des tracas administratifs. Et certaines planifications successorales désavantagent les propriétaires. Aussi, si vos capacités cognitives diminuent, ce sera votre entourage qui devra composer avec les responsabilités de la copropriété.