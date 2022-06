Hébergement des aînés: bien magasiner sa résidence privée

Même si on n’aime jamais trop penser à cette éventualité, la question se pose quand on planifie sa retraite : quel est le coût de la vie dans une résidence pour personnes âgées ?

La réponse n’est pas simple, puisque plusieurs facteurs influent sur le coût de location, soit la localisation géographique, l’âge de la construction, la superficie de l’habitation (pouvant aller d’une chambre privée ou semi-privée à un appartement de deux chambres ou plus), le type de résidence, les services inclus et à la carte, etc.

« Il vaut toujours mieux faire son budget en fonction de ses capacités financières et ensuite partir à la recherche du lieu où l’on veut habiter puisqu’il y a une grande variété de prix d’un endroit à l’autre », recommande Alexandre Gagnon, directeur général de Logis Retraite, une agence qui offre un service d’accompagnement pour aider les aînés à choisir une résidence dans le réseau privé.

Faisons quand même l’exercice pour avoir une meilleure idée des coûts et des éléments à considérer.

La dépense la plus importante est évidemment celle du loyer mensuel. Dans le calcul, il faut aussi tenir compte des crédits d’impôt qui sont offerts aux personnes de 70 ans et plus (nous y reviendrons).

Le loyer mensuel pour un appartement comptant une chambre à coucher dans une résidence offrant un niveau standard de soins (c’est-à-dire sans frais supplémentaires à payer) varie considérablement d’une région à l’autre, selon une étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) publiée en 2021 (voir tableau).

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Gatineau qu’il est le plus élevé à 2403 $ comparativement à 1888 $ dans la RMR de Montréal. La région de Lanaudière affiche le prix le plus bas à 1628 $.

DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Règle générale, le coût du loyer inclut l’électricité et le service du câble.

« Dans certaines résidences, il peut aussi inclure internet et le téléphone, une tendance plus récente », souligne Alexandre Gagnon.

D’autres endroits vont aussi fournir les principaux électroménagers.

À ce montant, il faut ensuite ajouter les services à la carte comme les repas pris à la salle à manger.

« Habituellement, les résidences offrent diverses options de forfaits, comme un carnet de coupons à utiliser au moment de son choix jusqu’au forfait mensuel pour 1 à 3 repas par jour, précise Alexandre Gagnon. Il y a aussi les services de buanderie, d’entretien ménager de même que les soins de santé fournis comme la gestion des médicaments ou l’aide au bain. Tout dépend des besoins évolutifs de la personne. »

Il ne faut pas oublier l’assurance habitation (souvent obligatoire) et le stationnement (intérieur ou extérieur).

DES CRÉDITS D’IMPÔT

Au Québec, les personnes de 70 ans et plus peuvent être admissibles au crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés, qui peut faire en sorte d’abaisser la facture.

« Il est accordé autant aux aînés qui vivent dans leur maison qu’à ceux vivant en résidence, précise Alexandre Gagnon. Toutefois, le montant varie considérablement d’une personne à l’autre. »

En fait, le montant dépend du revenu annuel, de la situation familiale et des dépenses encourues dans l’année pour des services de maintien à domicile. Pour l’année 2022, le crédit d’impôt est égal à 36 % des dépenses admissibles selon un montant maximum qui varie selon que la personne est autonome, semi-autonome, seule ou en couple.

À noter qu’en 2021, le gouvernement a annoncé une bonification sur cinq ans de ce crédit qui augmentera graduellement de 1 % par année pour atteindre 40 % en 2026. Il peut toutefois diminuer de 3 % si le revenu annuel est de plus de 61 135 $ et de 7 % pour la portion dépassant 100 000 $.

Comme on peut le voir, le calcul de la vie en résidence peut être complexe. Une agence comme Logis Retraite, qui sert la clientèle de Montréal et ses banlieues nord et sud, permet aux aînés ou à leurs proches de s’y retrouver plus facilement.

« On accompagne nos clients de la définition des besoins jusqu’à la signature du bail et même après pour s’assurer d’une installation réussie », explique M. Gagnon.

Logis Retraite offre ses services gratuitement. Elle reçoit une rémunération du réseau des RPA accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

LOYER MOYEN D’UNE RPA STANDARD AU QUÉBEC PAR RÉGION

(pour un appartement d’une chambre à coucher)