Il y a eu du bon avec Weber

Shea Weber n’est plus le capitaine du Canadien. Il aura passé sa dernière saison caché et mauvais ambassadeur pour l’Organisation. En espérant sans doute fourrer une compagnie d’assurances si on se fie aux rumeurs.

Mais je ne veux pas me souvenir juste de ce Shea Weber. Il a mené les Glorieux à une finale imprévue pour la coupe Stanley et j’ai trouvé qu’il avait été plus utile à son équipe que P.K. Subban a pu l’être au New Jersey.

Si Carey Price tente de sauver son salaire la saison prochaine, il sera le dernier vrai vestige de l’ère Bergevin avec Brendan Gallagher. Jonathan Drouin étant une autre histoire.

Mais ce qui pourrait arriver de mieux au CH, vous le savez, c’est que Carey décide qu’il veut passer l’automne à la chasse...

À Noël, on pourrait toujours voir venir le train.