L’art de faire germer les forêts de demain

Pourtant établie depuis 114 ans dans la région de Lanaudière en bordure d’une route achalandée, la Pépinière de Berthier est encore très peu connue du grand public, tout comme son apport à la régénération des forêts publiques du Québec

La pépinière, longtemps appelée la Pépinière provinciale de Berthierville, a été fondée en 1908 par Gustave Clodomir Piché, premier ingénieur forestier canadien-français. Elle est la plus ancienne des six pépinières publiques existantes au Québec actuellement.

«On entend souvent parler des coupes forestières, mais nous on est véritablement un incubateur de forêts, nous a expliqué Jasmin Gagnon, directeur de la Pépinière et du Centre de semences forestières de Berthier, en nous faisant visiter les 155 hectares du site à Sainte-Geneviève-de-Berthier sur la route 138 qui longe le fleuve Saint-Laurent. Ce genre de pépinières n’est pas assez connu, c’est un volet que les gens connaissent moins.»

Simon Dessureault / AGENCE QMI

À la Pépinière de Berthier, plus de 4,5 millions de plants d’arbres sont produits annuellement. Au départ, elle produisait uniquement pour reboiser les terrains sablonneux de la région de Berthierville, mais, à l’heure actuelle, elle est la seule pépinière publique qui produit des feuillus nobles (comme le noyer noir, le chêne rouge, le chêne à gros fruits, l’érable à sucre et le frêne d’Amérique) destinés au reboisement du Québec.

Et l’endroit, où travaillent près d’une centaine de personnes, abrite aussi le seul centre de semences forestières du Québec.

Lors de notre passage, des employés procédaient à du repiquage de peupliers hybrides – une autre essence de feuillus cultivée à Berthier - dans la terre, soit des boutures de 15 cm récoltées à la fin novembre 2021.

«Ils vont avoir une hauteur moyenne de 1 mètre 80 en novembre 2022, c’est un arbre à croissance rapide», nous a mentionné M. Gagnon.

Le classement et l’emballage des feuillus se font à l’automne, pour leur livraison quelques mois plus tard. «Il faut attendre que les feuilles soient tombées [vers l’Halloween] et on a trois semaines avant que ça gèle, a ajouté M. Gagnon. On les met en chambre froide tout l’hiver et on livre des plants feuillus au printemps.»

Côté résineux, la Pépinière de Berthier produit des épinettes blanches, de Norvège, rouges, noires, du pin blanc et du pin rouge.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Le grenier du Québec

Au Centre de semences forestières de Berthier, c’est un véritable laboratoire à la fine pointe de la technologie que nous avons découvert, doté d’équipements provenant de la Suède, un pays réputé mondialement en matière de semences.

«C’est une usine de semences, le grenier du Québec est entreposé ici», nous a confié M. Gagnon.

«Tu peux faire des milliers d’arbres avec une bouteille pleine comme ça», a-t-il dit en montrant une petite bouteille remplie de semences fournies par des vergers spécialisés.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Distribution selon les besoins

C’est la Direction générale de production de semences et des plants forestiers (DGPSP) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui assure la suite des choses.

«La DGPSP va regarder où il y a eu des coupes forestières, où il va y avoir des besoins de plants de reboisement», nous a expliqué notre hôte. La DGPSP gère la distribution des plants produits par 18 pépinières, les six publiques – soit celle de Berthier, ainsi que celles de Saint-Modeste, Sainte-Luce, Normandin, Grandes-Piles et Trécesson - et 12 privées.

La distribution se fait en fonction des régions écologiques. «Par exemple le pin blanc qui a été pris en Abitibi peut être traité ici, mais il va être reboisé dans sa région écologique parce qu’il n’a pas la même génétique que le pin blanc à Berthier», a mentionné M. Gagnon.

Les plants de résineux de la Pépinière de Berthier sont distribués dans les régions de Montréal, Lanaudière, Laurentides, une partie de la Mauricie, l’Outaouais, l’Estrie et la Montérégie, alors que les feuillus qu’elle produit sont pour leur part distribués à travers le Québec.