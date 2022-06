Sur une autre planète

DENVER | « Nous voulons la coupe. » Les partisans du Ball Arena scandent cette phrase assez simple depuis le début de cette finale de la Coupe Stanley. L’Avalanche a fait un pas de plus vers une troisième conquête et une première depuis 2001.

Il n’y avait qu’une seule équipe sur la glace pour cette deuxième rencontre. Et elle portait un chandail mauve et bleu. L’Avalanche a offert une leçon de hockey au Lightning de Tampa Bay en l’emportant 7 à 0, samedi, dans les montagnes du Colorado.

Les champions de la Coupe Stanley des deux dernières années n’ont jamais réussi à trouver leur rythme dans cette rencontre. Le Lightning n’avait pas la rapidité pour rivaliser avec l’Avalanche et dès qu’un joueur touchait à la rondelle, il se faisait étouffer par l’échec-avant des locaux.

« Oui, c’est étonnant de gagner un match 7 à 0 dans une finale, mais ça reste juste une victoire de plus, a résumé le centre Darren Helm. Qu’on gagne 7 à 0 ou 1 à 0, c’est une grosse victoire. »

Encore Nichushkin

Pour un deuxième match d’affilée, Valeri Nichushkin a rappelé qu’il fera sauter la banque au mois de juillet prochain à titre de futur joueur autonome sans compensation.

Auteur d’un but et une passe lors de la rencontre inaugurale, le gros ailier s’est encore amusé contre son compatriote Andreï Vasilevskiy avec deux buts.

Nichushkin a maintenant quatre points (3 buts, 1 passe) et onze tirs après deux rencontres.

Mais il n’était pas l’unique joueur dominant dans le camp de l’Avalanche. Mikko Rantanen a obtenu trois passes, Andrei Burakovsky a eu le temps de marquer un but et ajouter une passe avant de prendre la direction du vestiaire en deuxième période et Darren Helm a inscrit un but en plus de donner 12 mises en échec.

Nathan MacKinnon a encore joué un bon match, mais il n’a obtenu qu’une passe dans ce carnage sur le dernier but des siens. Et Cale Makar, l’autre moteur offensif de l’équipe, a trouvé une façon de s’inscrire à la marque uniquement en troisième période.

Mais il l’a fait deux fois avec un but en infériorité numérique et un autre en avantage numérique.

Devant le filet, Darcy Kuemper a signé son premier jeu blanc des séries. Il pourra rappeler à ses enfants et petits-enfants pour le restant de ses jours qu’il a déjà gagné avec un blanchissage un match de la finale, mais il n’avait pas eu besoin d’être héroïque.

Le Lightning n’avait aucun punch offensif.

Pas de changement

Avant le début de cette finale, Andreï Vasilevskiy n’avait jamais donné trois buts en première période en 98 matchs en séries. L’Avalanche a réalisé le tour de force d’inscrire trois buts lors de la période initiale des deux premières rencontres.

Jon Cooper a choisi de garder le numéro 88 entre les deux poteaux toute la soirée. Avec un pointage de 5 à 0 après 40 minutes, Cooper aurait pu faire confiance à Brian Elliott, mais il ne l’a pas fait.

C’était possiblement une façon d’envoyer un message à ses joueurs. Ils ont abandonné leur gardien. Sans Vasilevskiy, l’Avalanche aurait gagné cette rencontre 10 ou 11 à zéro.

Au chapitre des tirs, l’Avalanche a malmené le Lightning 30 à 16, mais aussi 60 à 29 dans les tirs tentés.

Mais avant de croire le Lightning mort dans cette finale, rappelons-nous qu’en finale de l’Est les Rangers avaient remporté les deux premiers matchs au Madison Square Garden .

►Avec le retour au jeu d’Andrew Cogliano, Nicolas Aubé-Kubel a sauté son tour lors de ce deuxième match. Utilisé surtout à l’aile gauche avec Nico Sturm et Alex Newhook, Cogliano (2 passes) a connu un bon match.