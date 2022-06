Le manque d’opportunisme coule le CF Montréal

Le CF Montréal n’a pas su profiter de l’avantage d’un homme, et ce, même s’il en a profité pendant plus de la moitié de son match contre Austin FC, samedi au Stade Saputo. Le Club de Foot s’est ainsi incliné 1 à 0.

Ce n’est pas en raison d’un manque d’opportunités que les hommes de Wilfried Nancy n’ont pas pu obtenir un résultat positif. L’arbitre du jour leur a d’abord fait une faveur en distribuant un carton jaune à Daniel Pereira très tôt dans le match, plus précisément à la sixième minute. Puis, tout juste avant la mi-temps, à la 44e minute, Pereira a commis une autre faute qui lui a valu un carton jaune, son second, et ainsi une expulsion automatique.

Mais même avec cet avantage d’un homme, le «CFM» n’a jamais su profiter d’au moins l’une des séquences où un joueur s’est retrouvé avec le ballon aux pieds, à quelques mètres du filet adverse.

Kei Kamara a sans doute raté la meilleure chance des favoris de la foule. L’attaquant a profité d’un relais précis de Zachary Brault-Guillard, qui en était à un premier départ en Major League Soccer en 2022, et n’avait qu’à pousser le ballon dans une cage béante. Surpris par la précision de la passe de son coéquipier, il a plutôt poussé le ballon dans les bras du gardien adverse.

C’est finalement un ancien du CF Montréal, Maxi Urruti, qui a inscrit le seul but du match. À la 67e minute, il a accepté une remise de Jon Gallagher dans la surface de réparation, avant de déjouer Sebastian Breza.

La formation de la Belle Province devra rapidement oublier cette défaite, puisqu’elle sera en action contre le Toronto FC, mercredi, dans le cadre du Championnat canadien, avant d’accueillir le Charlotte FC, trois jours plus tard.