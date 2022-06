Legault veut-il détruire le PQ ?

À une époque, François Legault et le PQ jouaient du coude pour obtenir le vote nationaliste. Depuis l’élection de 2018, le rapport de force a changé entre les deux partis. La CAQ est devenue un parti très fort pendant que le PQ s’effilochait.

Aujourd’hui, l’image qui nous est projetée est celle d’un parti puissant déployant toutes ses ressources pour détruire l’autre. Plusieurs péquistes accusent François Legault de s’acharner à saigner le PQ.

Pour ceux qui veulent illustrer cette thèse, les exemples ne manquent pas. La CAQ a courtisé allègrement des anciens du Parti Québécois depuis quelques années. Dans le dernier mois, l’adhésion de Bernard Drainville, un ancien candidat à la direction du PQ, a donné un grand coup.

Cette semaine encore, la CAQ a recruté le maire de Baie-Comeau, un ancien candidat à l’investiture péquiste, pour affronter l’un des derniers députés péquistes sortants. Finalement, ce dernier a choisi de se retirer. Avec la Gaspésie, la Côte-Nord fait partie des dernières régions restées fidèles au PQ. Plus rien n’est sûr pour le PQ.

Longue entreprise

Au fil des ans, la CAQ a vidé le PQ de beaucoup de ses ouailles. Après l’élection de 2018, lorsqu’il fallait entourer les ministres de conseillers d’expérience, l’équipe Legault a recruté à deux mains dans les anciens du PQ. Une amie péquiste me confiait à l’époque à quel point elle avait l’impression de connaître tout le monde dans les cabinets ministériels.

Faisant cela, François Legault dépouillait le PQ de dizaines de ses organisateurs, d’une pépinière de talents. Il rendait mille fois plus difficile la reconstruction.

Les symboles aussi sont importants : François Legault ne manque pas une occasion d’honorer les figures de proue du PQ. René Lévesque, Camille Laurin, Jacques Parizeau, les caquistes multiplient les gestes d’hommage.

L’Union nationale

Les très anciens du Parti Québécois auront reconnu quelque chose dans la méthode Legault. C’est exactement l’opération qu’avait menée le Parti Québécois auprès de l’Union nationale. René Lévesque avait même fait installer une statue en l’honneur de Maurice Duplessis sur les terrains de l’Assemblée nationale.

Dans les légendes du PQ, on m’a déjà raconté le rôle d’André Bellerose, un organisateur futé et coriace, qui avait travaillé sur le cas de ramener au PQ des unionistes déçus. Il y a recruté des organisateurs en expliquant que les bleus, dorénavant, c’était le PQ !

À la fin de l’exercice, René Lévesque a recruté le chef Rodrigue Biron pour le référendum de 1980. Et devinez quoi... L’Union nationale qui avait eu 18 % du vote et 11 sièges en 1976 disparaît en 1981 avec 4 % des votes et aucun siège. Le PQ avait bouffé l’Union nationale, purement et simplement.

Legault veut-il faire le même coup au PQ ? Peut-être.

Le fait-il par mesquinerie ou vengeance puisqu’il émane lui-même du PQ ? J’espère que non.

La politique est une guerre. Le PQ a tué l’Union nationale dans le but de survivre à long terme. Il se disait qu’il n’y a pas de place pour deux partis nationalistes...