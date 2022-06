Les Russes consolident leur emprise sur l'île aux Serpents

L'armée russe a renforcé son emprise sur l'île aux Serpents en mer Noire, déployant plusieurs systèmes de défense, laissant présager qu'elle ne compte pas lâcher facilement ce point stratégique malgré les menaces que font planer les nouveaux systèmes d'artillerie et les tirs de missiles ukrainiens.

• À lire aussi: À Kyïv, une foule aux obsèques d’une figure du Maïdan tué au combat

• À lire aussi: La télévision publique russe diffuse des vidéos de deux Américains portés disparus en Ukraine

• À lire aussi: Ukraine: Zelensky salue le soutien de Bruxelles, Severodonetsk sous le feu russe

Les dernières images satellites en source ouverte de cet îlot au large des côtes ukrainiennes et roumaines permettent de distinguer différents systèmes de défense sol-air, et les Russes en ont aussi installé sur des navires positionnés à proximité pour encore renforcer la bulle de protection.

«Les Russes ont déployé sur l'île plusieurs systèmes anti-aériens couvrant différents spectres de menaces, SA-13, Pantsir, Tor, canons anti-aériens ZU-23-2», relève le chercheur français Pierre Grasser, spécialiste de la Défense russe associé au laboratoire Sirice de la Sorbonne.

«Ils ont consolidé leur position récemment, en déployant différents systèmes sol air, sur l'île et sur des bâtiments positionnés autour de l'île. Stratégiquement, cela a du sens, même face aux nouveaux moyens de l'Ukraine, comme les Caesar ou les Himars», analyse une source militaire française sous couvert d'anonymat.

Les Occidentaux ont donné à l'Ukraine plusieurs systèmes d'artillerie mobile qui permettraient théoriquement de frapper depuis les côtes situées à une trentaine de kilomètres au plus près, dont les canons Caesar français mais surtout des lance-roquettes multiples Himars donnés par les Américains et qui sont actuellement quelque part entre l'Europe de l'Ouest et l'Ukraine.

«Nous nous attendons à ce que ces systèmes participent bientôt aux combats, et nous sommes engagés pour continuer d'alimenter le flux de munitions», a déclaré cette semaine le sous-secrétaire à la Défense américain Colin Kahl.

Les systèmes anti-aériens actuellement déployés par les Russes «ne pourront pas intercepter les roquettes guidées tirées par le Himars, c'est sûr et certain», estime M. Grasser, qui relativise toutefois: «Ils sont tous mobiles, les Russes peuvent donc faire ce que font très bien les Ukrainiens depuis le début de la guerre: les déplacer dès qu'ils perçoivent une menace imminente. Il faut être réactif, mais c'est efficace, même sur une île de dimension réduite».

«Le Himars ne peut faire de tir de saturation» pour labourer toute la surface de l'île avec les quantités dont disposeront les Ukrainiens, ajoute-t-il.

Les défenses russes «sont surtout là pour contrer la dépose de commandos ukrainiens sur l'île», explique-t-il, rappelant que Kyïv a déjà tenté le coup au moins une fois, dans la nuit du 7 au 8 mai. Les commandos avaient été décimés.

Car l'île est un enjeu important. Dès le premier jour de l'offensive russe du 24 février, les assaillants ont sécurisé ce confetti plat et vide. Ils ont lutté pour le garder, perdant des hommes et du matériel. C'est d'ailleurs non loin de cette terre que le croiseur Moskva a été touché par un missile ukrainien, infligeant à la marine russe son plus gros camouflet depuis des décennies.

Vendredi, les Ukrainiens ont revendiqué avoir frappé avec un missile un bâtiment auxiliaire russe avec un système anti-aérien à son bord près de l'île.

«Ce navire, initialement conçu pour le sauvetage en mer, servait de plateforme anti aérienne improvisée. Un système Tor avait été installé dessus», relève M. Grasser.

Sur Twitter, l'analyste de défense HI Sutton, spécialiste des questions navales, estime que «ces bâtiments sont utilisés pour ravitailler» l'île, qui est «d'une importance stratégique. Ce n'est pas un simple caillou, c'est un territoire. Et il est stratégiquement situé, non seulement d'un point de vue militaire, mais économique», rappelle-t-il.

L'île est en effet située au large de l'embouchure du Danube, un des plus importants fleuve d'Europe et une artère commerciale du continent. Qui la contrôle peut éventuellement cibler cette embouchure. Elle pourrait aussi servir de plateforme de tir en direction d'Odessa, ou même de la Roumanie. Enfin, il y a des gisements d'hydrocarbure à proximité.