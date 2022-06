Minéraux stratégiques: le réveil tardif d’Ottawa

Le gouvernement fédéral se décide enfin à bouger dans le domaine des minéraux stratégiques. Ottawa en a identifié 31 produits de manière importante par la Chine et par la Russie. Ces deux pays pourraient éventuellement utiliser ces minéraux stratégiques pour exercer des pressions sur les pays démocratiques, dont le Canada.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, a annoncé des investissements dans le développement du cobalt, du cuivre, du graphite, du lithium, du nickel et des terres rares. C’est un bon départ. Mais ce genre de politique doit couvrir plus que les ressources naturelles.

Pourquoi ce soudain réveil d’Ottawa ?

La guerre en Ukraine ainsi que les manœuvres commerciales de la Chine pour accaparer des produits médicaux essentiels au début de la pandémie de la COVID-19 ont finalement convaincu le gouvernement canadien de bouger. En effet, la Chine et la Russie font passer leurs priorités politiques dictatoriales avant leurs engagements commerciaux. Exit la vision néolibérale naïve selon laquelle les intérêts commerciaux primaient sur le reste.

Qu’est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus ?

Les investissements annoncés sont insuffisants, d’autant plus que la Chine contrôle de plus en plus de mines dans les pays en voie de développement, avec l’intention avouée de prioriser les approvisionnements de ses entreprises ainsi que ceux de ses alliés.

La nouvelle politique d’approvisionnement local et régional se situe dans la logique de l’expulsion de Huawei du 5G au Canada. Si le gouvernement canadien et les gouvernements des autres démocraties sont cohérents, cette politique ne peut être qu’un début.

À terme, toutes les chaînes de productions stratégiques devraient être rapatriées dans des pays démocratiques ou dans des pays sûrs. Cette tendance semble d’ailleurs s’accélérer.

Quel sera l’impact de ces décisions sur l’inflation ?

Ceci constitue une mauvaise nouvelle pour ceux qui estiment que la forte inflation ne va pas s’installer à long terme dans la plupart des pays démocratiques. Au contraire, la relocalisation des chaînes de production et des mines entraînera des surcoûts pendant des années.

Mais en même temps, cette relocalisation aidera à soutenir la croissance économique à long terme. Elle devrait aussi être bénéfique pour l’environnement, puisque les circuits de transport seront plus courts et les procédés de fabrication davantage respectueux des obligations environnementales.

Jusqu’où implanter cette politique ?

Une des plus grandes inconnues demeure l’impact d’une forte inflation sur les populations. Quel niveau d’inflation les gens sont-ils prêts à endurer ? Jusqu’à quel point les entreprises accepteront-elles qu’une partie de leurs approvisionnements coûte plus cher que celui de leurs compétiteurs, en particulier chinois ? Les dirigeants chinois et russes misent sur les lobbies des entreprises occidentales et sur les pressions populaires engendrées par l’inflation pour stopper la réorganisation des chaînes de production.

Qu’est-ce qu’Ottawa devrait faire de plus ?

Pour être efficace, la politique d’Ottawa doit être plus élaborée que ce qui a été annoncé.

Par exemple, comment le gouvernement canadien compte-t-il encourager la propriété minière canadienne ?

Comment s’assurer qu’une partie importante des profits des compagnies minières servira aux générations futures ? Comment éviter que certaines exploitations particulièrement polluantes, comme celles des terres rares, ne se transforment en désastres écologiques, comme avec les sables bitumineux dans l’Ouest ? Quelle sera la place des entreprises canadiennes dans ce redéploiement mondial ?

Le gouvernement canadien doit déposer sa politique complète en septembre. On verra bien si la volonté politique du gouvernement de Justin Trudeau est réelle ou superficielle.