Tournoi du Queen’s: Denis Shapovalov doit patienter

Le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire indien, Rohan Bopanna, devront patienter jusqu’à dimanche pour voir s’ils atteindront la finale de l’épreuve de double du tournoi du Queen’s, à Londres, en Angleterre.

Après avoir perdu la première manche par le pointage de 7-5 contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara, Shapovalov et Bopanna ont vu leur match être suspendu par la pluie.

Advenant une remontée dimanche, la paire devra aussi disputer la finale le même jour.

Les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, deuxièmes têtes de série de l’épreuve, ont pour leur part déjà atteint la finale.

Dans la WTA, la Canadienne Bianca Andreescu et sa coéquipière allemande, Sabine Lisicki, ont pour leur part perdu en demi-finale du tournoi de double au championnat sur gazon de Berlin, en deux manches de 6-1 et 6-3, face à Storm Sanders et Katerina Siniakova.