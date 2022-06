Opération contre un groupe néonazi: un Montréalais est lié à l’organisation terroriste

Une des figures de proue de l’organisation terroriste sous le coup d’une vaste opération antiterroriste dans le Centre-du-Québec jeudi, la Division Atomwaffen, est un Montréalais accusé d’avoir volontairement fomenté la haine contre les Juifs.

Gabriel Sohier Chaput, alias Zeiger, a été arrêté en 2020 après deux ans de cavale à la suite d’une plainte déposée en 2018 par l'organisation juive B'nai B'rith pointant une publication sur le site d’extrême droite américain Daily Stormer, auquel il est un ardent contributeur.

Apologie du nazisme

«2017 sera une année d’action. On doit s’assurer qu’aucun guerrier de la justice sociale ou Juif ne puisse rester à l’abri d’être choqué. Du nazisme non-stop, partout, jusqu’à ce que toutes les rues soient inondées des larmes de nos ennemis», pouvait-on lire sous une publication signée par Zeiger dans la foulée du rallye meurtrier de l’extrême droite américaine à Charlottesville, aux États-Unis.

L’intervention policière dans le Centre-du-Québec se déroule alors que le procès de Sohier Chaput doit reprendre à Montréal le 8 juillet avec la plaidoirie de la Couronne.

L’accusé, qui risque deux ans de prison, a plaidé non coupable en février. Son avocate, Me Hélène Poussard, a plaidé qu’il voulait faire rire en se spécialisant dans ce qu’il nomme le «nazisme satirique».

Mais le juge Malio Del Negro ne l’a pas du tout trouvé drôle. «Ça fait quoi le nazisme? Ça a fait quoi dans l’histoire? Il faut lire ce qui s’est dit dans le contexte historique. À quoi est associé le nazisme?», a-t-il réagi.

Propagande en ligne

Dans la même veine, Michael Mostyn de B'nai B'rith souligne que «ce qu’il a fait ne doit pas être pris à la légère».

«Les communautés juives de par le monde sont la cible d’attaques répétées ces dernières années à cause des idées et de la propagande en ligne de gens comme Chaput», a-t-il déclaré lors de l’arrestation de Sohier Chaput.

Selon le centre de recherche américain spécialiste de l’extrême droite, Southern Poverty Law Center, Zieger est un des éditeurs de SIEGE, un manuel de terreur rédigé par le néonazi américain James Nolan Mason, lecture obligatoire des membres de l’Atomwaffen.

Ce texte «pourrait bien représenter l’expression la plus violente, la plus révolutionnaire et la plus potentiellement terroriste de l’extrémisme de droite actuel», a décrit la juge britannique Rebecca Poulet lors d’un procès impliquant deux jeunes membres de la division britannique de l’Atomwaffen, la Division Sonnenkrieg, en 2019.

L’auteur considère Timothy McVeigh, auteur d’un attentat à la bombe qui a fait 168 morts et 680 blessés à Oklahoma City en 1995, comme un héros. Il encourage ses partisans à suivre son exemple. Début juin, deux ex-chefs de police d’Ottawa ont indiqué en comité parlementaire craindre un attentat similaire à celui d’Oklahoma City visant le parlement fédéral.