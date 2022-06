Une troisième médaille pour la nageuse Aurélie Rivard aux Mondiaux

Déjà double championne du monde, la nageuse québécoise Aurélie Rivard a ajouté une troisième médaille à sa récolte, samedi, au Portugal.

Rivard, 26 ans, a raflé le bronze à l’épreuve du 100 mètres dos aux Championnats du monde de paranatation, dans la catégorie S10, même s’il ne s’agit pas d’une spécialité pour elle.

L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui l’a emporté au 50m et 100m style libre plus tôt cette semaine, a réussi un chrono de 1 min. 10,24 s. Elle a été devancée par la Hongroise Bianka Pap (1:08,84) et la Française Anaelle Roulet (1:09,83).

La Néerlandaise Lisa Kruger a terminé au pied du podium, terminant 25 centièmes de seconde derrière Rivard.