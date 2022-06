Bonne fête des pères!

HANDLE WITH CARE •

Traveling Wilburys



For Father’s Day here’s a song that makes me think of my own dad, who left us way too early.



Pour la fête des Pères, voici une chanson qui me rappelle le mien, parti bcp trop tôt.



Full version / Version complète

👉https://t.co/olUebPvLRI pic.twitter.com/ePUxOmLj0o