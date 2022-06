Jouer avec papa

Bizarrement, il est mort quelques jours avant la fête des Pères en 2016, mais Gordie Howe aura réussi ce qu’aucun autre papa n’a accompli dans l’histoire. Pas avec un, mais avec ses deux fils, Mark et Marty, Gordie Howe a joué et dans l’Association mondiale et dans la Ligue nationale, un véritable et unique exploit de papa.

Il avait joué 25 ans à Detroit avant une retraite bien méritée que l’on croyait définitive, mais il a estomaqué tout le monde deux ans plus tard, lorsqu’il a annoncé ce qui semblait être un coup de publicité. Il a démontré combien il était un joueur de hockey exceptionnel, extraordinaire.

Au Québec, parce qu’on a adoré Maurice Richard et Jean Béliveau, on avait tendance à ne pas reconnaître la domination de Gordie, un homme talentueux et très fort, robuste, qui évoluait avec un bâton exagérément court, mais aussi avec des coudes étonnamment hauts. Gordie Howe, plus de 2000 points et quatre coupes Stanley, en a cassé des gueules et il ne reculait devant personne.

D’ailleurs, à son tout premier match dans la Ligue nationale, c’était contre Toronto, il a compté un but, récolté une passe et il s’est battu deux fois. L’histoire dit qu’à son tout premier match contre les Canadiens au Forum, il a « gelé » Maurice Richard d’un coup de poing.

L’EXPLOIT D’UN PAPA

Or, à l’été 1973, après une inactivité de deux ans, Gordie Howe annonce qu’il revient au jeu avec les Aeros de Houston de l’AMH. Un contrat d’un million de dollars pour 5 ans et la bombe est qu’il jouera avec ses deux fils, Mark et Marty, deux défenseurs signés pour 600 000 dollars chacun, même durée de contrat.

Ça semblait être une véritable joke, mais ce n’en sera pas une. Gordie a effectué ce retour au jeu à l’âge de 45 ans et, imaginez, il a connu une saison de 100 points en plus d’être reconnu comme le meilleur joueur de la Ligue, recevant le trophée Gary Davidson. Et son fils Mark sera choisi recrue de l’année.

On se disait que l’AMH était moins puissante que la Ligue nationale et que les Howe ne pourraient pas répéter l’exploit dans le vieux circuit, la LNH.

Six ans plus tard, les trois Howe s’alignaient cette fois avec les Whalers de Hartford à leur première saison dans la Ligue nationale.

Alors âgé de 51 ans, Papa Gordie a connu une saison de 15 buts, 26 aides et donc 41 points en 80 matches, et il avait encore du gaz dans les coudes. Fiston Mark avait alors commencé à démontrer qu’il serait un défenseur de premier plan dans le circuit. Il a connu une carrière de 16 saisons dans la LNH et, comme papa, il a été intronisé au Temple de la renommée après avoir achevé son œuvre avec les Red Wings de Detroit, là où le paternel avait commencé 49 ans plus tôt.

Marty, défenseur comme son frère, n’a pas disputé 200 matches dans la Ligue nationale et, certains se souviendront, il avait été repêché par les Canadiens de Montréal en 1974, avec lesquels toutefois il n’a jamais joué.

Gordie Howe, un papa unique au hockey, n’est-ce pas ? Bonne fête, les papas !

De l’enclave