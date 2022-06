«Le Rocket a marqué un but pour mon frère»

Ronald Corey, l’ancien président du Canadien, qui a remporté deux coupes Stanley au cours de son règne, a toujours été un fier partisan du Canadien. Un des beaux moments de sa vie qu’il a partagé avec son père s’est déroulé lors d’un match de hockey dans la cour de l’école Meilleur, dans l’est de Montréal. Debout sur un banc de neige, à -25 °F, son père assistait au match. Il ne peut pas oublier que malgré le fait que le paternel travaillait tard le soir, il avait trouvé le temps de faire une patinoire dans leur cour arrière.

Vous êtes natif de quel endroit ?

Je suis natif de Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Chambly, tout près du parc Lalancette. Mes parents ont eu six enfants : Andrée, Claude, Maurice, Ginette, Claudette et moi.

L’influence de vos parents ?

Mon père, Lucien, était un ferblantier-couvreur qui travaillait sur les chantiers réparant des clochers d’église, et il nous disait qu’il était le meilleur. Ma mère, Bella Toupin, nous enseignait les valeurs de la vie.

Le dimanche matin, on chantait en famille.

Le dimanche matin, on chantait en famille des airs français. J’étais responsable de faire jouer les disques 78 tours, alors qu’on accompagnait Maurice Chevalier et les autres grands chanteurs.

Votre sœur, Andrée, 21 ans, et votre frère, Claude, 14 ans, sont décédés jeunes.

Ma sœur Andrée a été victime d’une noyade, tandis que mon frère Claude est décédé d’une tumeur cérébrale.

À 12 ans, vous avez communiqué avec le Rocket.

J’avais trouvé dans l’annuaire téléphonique le numéro de l’épouse du Rocket. Lorsque je l’ai jointe, je l’ai entendu dire « Maurice, il y a un petit gars qui veut te parler ». Imaginez-vous, le Rocket qui parle à un jeune de 12 ans qu’il ne connaît absolument pas.

Vous avez parlé au Rocket.

J’étais nerveux, je ne cessais de répéter Monsieur Richard, Monsieur Richard, Monsieur Richard, jusqu’au moment où il m’a dit de ralentir mon débit.

Vous avez demandé au Rocket de marquer un but pour votre frère.

Je lui explique que mon frère de 14 ans n’avait plus beaucoup de temps à vivre à cause de sa maladie. Il m’a dit d’aviser mon frère qu’il était pour marquer un but pour lui le lendemain.

Vous avez prié pour le Rocket.

Tous les soirs, nous récitions le chapelet en famille, qui se terminait avec une prière dédiée aux pauvres. À la fin du chapelet, je me penche vers mon frère en lui disant tout bas : « ce soir, nous, on va prier pour le Rocket afin qu’il ne se blesse pas ».

Le Rocket a-t-il marqué un but pour votre frère ?

Nous écoutions le match de hockey en famille à la radio. Soudainement, le descripteur crie « le Rocket lance et compte ». Il nous a fait vivre l’un des plus beaux moments de ma vie avec mon jeune frère, alors que nous criions de joie et que nous nous sautions dans les bras. Malheureusement, mon frère est décédé quelques mois plus tard.

Avez-vous raconté cette histoire au Rocket ?

J’avais 17 ans lorsque je travaillais bénévolement au journal Le Guide Mont-Royal. J’ai été affecté à la couverture de la pratique du Canadien au Forum. J’aperçois Maurice Richard, j’hésite : est-ce que je vais lui parler de mon appel téléphonique ?

Monsieur Corey, pourriez-vous continuer svp.

« Hey le jeune, c’est la première fois que je te vois dans le vestiaire. » Je m’approche de lui nerveusement en lui racontant l’histoire du but qu’il a marqué pour mon frère. Je doutais qu’il s’en souvienne jusqu’au moment où il m’a dit : « il n’y a pas beaucoup de jeunes qui m’ont téléphoné à la maison, et encore moins pour me demander de marquer un but pour leur frère ».

Vous avez connu le partage de revenus.

Je cirais les souliers à la cordonnerie Rivard, devant l’église de la Nativité, et j’étais aussi camelot. J’avais loué quatre chaises et le coût était de 15 cents pour cirer une paire de chaussures. Les revenus des enfants se retrouvaient sur la table de la cuisine afin qu’ils soient partagés pour les dépenses familiales. Ma mère nous donnait 25 cents chacun.

Vous avez pratiqué plusieurs sports dans votre jeunesse.

À l’endroit où est situé aujourd’hui le Stade olympique, je jouais au tennis et je faisais du ski. J’ai été mascotte à la balle-molle pour la formation La Salle. L’un des lanceurs adverses, c’était l’homme d’affaires Claude Chagnon.

Vous avez joué aux Loisirs Saint-Eusèbe.

Mes entraîneurs étaient André et Gaétan Laforge. Parmi mes coéquipiers, il y avait Pee-Wee Gendron et Jean-Pierre Gauthier, qui a signé un contrat professionnel avec les Dodgers.

Vous avez participé au camp d’entraînement du Canadien Junior.

À l’époque, le Canadien Junior invitait des jeunes à un camp estival qui se déroulait à l’Auditorium de Verdun. Je partais de Tétreaultville, un quartier de l’est de Montréal, avec mon bâton de hockey et ma poche d’équipement.

Sam Pollock dirigeait le camp.

Après les trois trajets de 90 minutes en autobus pour m’y rendre chaque jour, sans oublier le même parcours pour le retour à la maison, mon nom est apparu sur le tableau qui indiquait que Sam Pollock avait décidé que mon camp était terminé.

Vous discutiez de hockey avec le comédien Jean Duceppe.

Monsieur Duceppe demeurait près de chez nous dans l’est de Montréal. Alors le dimanche matin, au restaurant Bouchard, je m’approchais de lui pour discuter des Canadiens.

Votre première voiture.

Une voiture toute neuve, Acadian 62 décapotable. Lorsque le propriétaire, Fernand Perreault, m’a proposé différents contrats de crédit, j’ai sorti de mes poches 3280 $, le prix de la voiture.

Votre épouse et vous êtes des grands-parents heureux.

Mon épouse et moi sommes choyés de pouvoir compter sur deux merveilleux enfants, Frédérick et Stéphanie. Je suis le chauffeur attitré des petits-enfants qui sont devenus des étincelles dans notre vie, à mon épouse et moi.