Le tiers des HLM de Montréal sont dans un mauvais état

Près du deux tiers des habitations à loyer modique (HLM) de Montréal sont en mauvais état et nécessitent des rénovations importantes, une proportion qui ne cesse d’augmenter malgré l’argent investi.

« Ça fait six ans qu’on nous parle de changer les portes et les fenêtres. L’air froid entre l’hiver, on sent le vent jusqu’au milieu du salon », raconte Robert Blais, qui habite dans un immeuble géré par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Photo Camille Payant

Les Habitations Marie-Rollet, où habite M. Blais, sont cotées « E » par la Société d’habitation du Québec, ce qui signifie qu’elles nécessitent des rénovations majeures.

En tout, 63 % des logements à loyer modique de la métropole sont considérés comme en mauvais ou très mauvais état. Pour l’ensemble du Québec, on estime que la proportion s’élève à environ 35 %.

« À Montréal, les HLM sont beaucoup plus vieux, on a construit beaucoup de tours de mauvaise qualité dans les années 1970. Les infiltrations ont causé de la moisissure, et ça a été exponentiel », explique Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des locataires d’habitations à loyers modiques du Québec (FLHLMQ).

LOGEMENTS BARRICADÉS

Actuellement, environ 400 logements sont en si mauvais état que personne ne peut y habiter, selon l’OMHM, la plupart se trouvant dans des tours désormais barricadées en raison de leur trop grande vétusté.

Afin de remettre en état ces habitations, Québec et Ottawa avaient annoncé en mai 2021 une aide ponctuelle de 100 M$.

Or, pas un sou de ces fonds n’a encore été dépensé, selon la FLHLMQ.

« Je trouve ça scandaleux en pleine crise du logement », lance M. Pilon, qui précise que les premiers appels d’offres viennent d’être lancés.

AUGMENTATION DES PRIX

L’an dernier, l’OMHM évaluait à 792 millions de dollars les travaux nécessaires pour remettre en état son parc immobilier.

Or, impossible de savoir à combien s’élève désormais ce montant, qui pourrait grimper en raison de l’inflation.

« La réalisation de travaux majeurs et le développement de nouveaux logements sont rendus particulièrement difficiles, notamment en raison de la surchauffe des coûts de construction », affirmait toutefois l’OMHM dans son plan stratégique 2020-2025 publié l’an dernier.

« Un peu comme les routes du Québec, plusieurs bâtiments nécessitent des travaux, mais nous ne pouvons pas tous les réaliser en même temps », mentionne Mathieu Vachon, porte-parole de l’Office.