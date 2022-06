Les guacamoles au banc d'essai

Qui n’aime pas le guacamole qui accompagne à merveille nos repas d’inspiration mexicaine ? Polyvalent, le guacamole peut aussi remplacer la mayonnaise dans les sandwichs et devenir une sauce d’accompagnement pour nos grillades estivales. Parmi ceux offerts en épicerie, quels sont les meilleurs choix ?

NOTRE ANALYSE

11 choix de guacamoles ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de 30 g (2 c. à soupe) apporte :

Entre 35 et 60 calories

Entre 3 et 5 g de lipides, dont entre 0,5 et 3 g de gras saturés

Entre 1 et 3 g de glucides, dont entre 0 et 1 g de sucres

Entre 0 et 1 g de protéines

Entre 70 et 150 mg de sodium

Entre 0,5 et 2 g de fibres

Les meilleurs choix

Photo courtoisie

Le guacamole classique de Wholly Guacamole. Cette trempette apporte la même quantité de matières grasses (3 g, dont 0,5 g de gras saturés) et de sodium (70 mg) que le guacamole de Fontaine Santé. En revanche, il contient légèrement moins de glucides (1 g), de protéines (0 g) et de fibres (0,5 g). La liste des ingrédients est également courte et simple (avocats Hass, vinaigre distillé, piments jalapeños, sel, oignon déshydraté, ail granulé).

Photo courtoisie

Le guacamole de Fontaine Santé. Ce produit est le moins riche en matières grasses (3 g dont 0,5 g de gras saturés) et le moins riche en sodium (70 mg) du banc d’essai. Chaque portion de 30 g (2 c. à soupe) fournit également 3 g de glucides, 1 g de protéines et 1 g de fibres. Enfin, la liste des ingrédients est courte et ne contient pas d’additifs (avocats Hass, tomate, oignon, jus de citron, jalapeño, coriandre, sel).

Ceux qui perdent quelques points

Aucun des guacamoles analysés ne peut être considéré comme un mauvais choix. Les listes d’ingrédients sont intéressantes malgré la présence de quelques additifs dans certaines marques. Certains sont légèrement plus salés ou riches en gras saturés, ce qui leur fait perdre quelques points.

Photo courtoisie

Le guacamole classique de Sabra. Ce produit ainsi que les autres options de la même marque sont les plus riches en sodium (150 mg) du banc d’essai. En revanche, leur teneur en matières grasses (4,5 g, dont 1 g de gras saturés) est similaire à la moyenne des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple.

Photos courtoisie

Le guacamole de style restaurant de Yucatan. Cette option fait partie des produits les plus riches en sodium (140 mg) du banc d’essai. La liste d’ingrédients contient quelques additifs (vitamine C pour prévenir l’oxydation et gomme xanthane). Cependant, ce guacamole a aussi des points positifs : il contient seulement 0,5 g de gras saturés et apporte 2 g de fibres, soit plus que la moyenne des produits analysés. Pour un meilleur choix, on opte pour le guacamole biologique de la même marque, qui apporte 118 mg de sodium tout en présentant la même faiblesse en gras saturés et en étant une source de fibres.

Photo courtoisie

Le guacamole en gros morceaux de Wholly Guacamole. Ce guacamole est le plus riche en matières grasses (5 g, dont 3 g de gras saturés) de tous les produits analysés. Toutefois, sa teneur en sodium (110 mg) est inférieure à la moyenne. De plus, la liste des ingrédients est courte et sans additifs.

Le guacamole maison

Photo Adobe Stock

Si les préparations commerciales sont intéressantes et nous permettent de gagner du temps, le guacamole maison est tout simple à préparer.

INGRÉDIENTS

2 avocats Hass mûrs

Le jus d’une lime

1 piment jalapeño haché

1 petite tomate coupée en dés

30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche

1 gousse d’ail hachée

PRÉPARATION

Écraser les avocats à la fourchette Ajouter le jus de lime et les autres ingrédients Mélanger

Variante : Ajouter du maïs frais en grains pour plus de texture

LE GUACAMOLE SE PRÊTE À PLUSIEURS UTILISATIONS :

Comme tartinade dans les tortillas et les sandwichs

Sur un bagel avec du saumon fumé et des câpres

En guise de vinaigrette crémeuse lorsqu’allongé à l’eau et au jus de citron

Pour tremper nos croustilles de pita de blé entier grillé maison

Dans une verrine, avec des crevettes nordiques et de la coriandre fraîche

Pour farcir des œufs à la coque

Pour accompagner nos légumes grillés (aubergines, poivrons rouges, courgettes)

Visitez mon blogue pour découvrir des recettes : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils