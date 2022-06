Trois activités inusitées à vélo

Que ce soit au guidon d’un vélo vintage électrique, en pédalant sur des rails ou à bord d’un vélo volant, visitez des coins du Québec autrement !

À la cime des arbres en vélo volant

Photo courtoisie, Au Diable Vert

C’est lors d’un voyage au Mexique que Jeremy Fontana et Julie Zeitlinger, propriétaires d’Au Diable Vert à Glen Sutton, en Estrie, ont pour la première fois volé à vélo, une activité qu’ils allaient plus tard offrir dans une version optimisée dans leur base de plein air. Pendant six mois, huit travailleurs ont installé un câble pouvant soutenir plus de 10 tonnes à la cime des arbres, afin que les aventuriers puissent pédaler sur plus de 1 km (45 minutes), bien assis et attachés sur le siège incliné d’un vélo volant.

« Une expérience tranquille, mais avec des frissons », décrit M. Fontana.

Suspendus à 100 pieds dans les airs à flanc de montagne, le cycliste profite d’un point de vue exceptionnel sur la forêt, ses ravins, ses cascades, ses animaux, puis sur les montagnes Vertes du Vermont. L’activité unique au Canada est offerte aux personnes de 12 ans et plus mesurant obligatoirement 56 po (1,42 m).

▶Pour informations et réservations : audiablevert.com ou 450-538-5639

Pédaler sur les rails

Photo courtoisie, Facebook Les Velorails de Beaulac-Garthby

Les Vélorails de Beaulac-Garthby guident les cyclistes en bordure du lac Aylmer dans la région de Chaudière-Appalaches, et ce, sous le soleil ou sous la pluie. Composé d’une plateforme attachée à deux vélos, ce petit véhicule activé par la force musculaire des conducteurs (deux minimum) circule sur la voie ferrée en se faufilant à travers différents environnements qui éveillent les sens. Une banquette permet même aux enfants de faire partie de l’aventure. Après quelques explications, notamment pour apprendre comment tourner le véhicule, la balade commence au départ du parc Bellerive. Après un périple de 10 ou 18 km le long du lac Aylmer, de boisés, de champs et de marais, les voyageurs reviennent avec le souvenir d’une expérience unique au Québec et des images plein la tête.

▶Pour informations et réservations : lesvelorailsbg@gmail.com ou 418‐946-3082

Bellechasse en vélo électrique vintage

Photo courtoisie, Velopop

Visiter Bellechasse au guidon d’un vélo à assistance électrique de style vintage, c’est ce que propose VéloPop. Marier une des plus récentes évolutions dans le domaine du vélo à un design d’autrefois est à la fois stylisé et pratique ! C’est donc à cheval sur deux époques que les touristes visitent les plus beaux villages, paysages et arrêts gourmands de la région en vivant une expérience à la fois sportive et champêtre. L’engin peut propulser les cyclistes à une vitesse allant jusqu’à 32 km/h le long des six circuits suggérés de 20 à 63 km, au cours d’une excursion de deux, quatre ou sept heures. Chaque cycliste pédale selon sa capacité tout en profitant de l’assistance électrique. Les vingt vélos en location pour les personnes de 14 ans et plus (casque inclus) sont stationnés à l’intérieur du 76, rue Principale, à Saint-Michel (l’ancienne Caisse Populaire), qui abrite également le Nini Café.

▶Pour informations et réservations : Velopop.ca ou 418-884-1836