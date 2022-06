«Valeri est construit pour les séries» - Bednar

DENVER | Il y a Nathan MacKinnon, Cale Makar, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, mais aussi Valeri Nichushkin. Depuis le début de la finale, Nichushkin est le meilleur joueur sur la glace.

• À lire aussi: Sur une autre planète

• À lire aussi: La longue route de Bowen Byram

« Valeri est construit pour les séries », a dit Jared Bednar, l’entraîneur en chef de l’Avalanche, après cette victoire facile de 7 à 0 contre le Lightning.

Nichushkin a montré le chemin à suivre dans cette deuxième rencontre en marquant le premier but à la fin d’un avantage numérique en première période. Le numéro 13 a aussi inscrit le quatrième but des siens.

Le gros ailier de 6 pi 4 po a marqué deux buts, décoché cinq tirs et passé 17 min 23 s sur la patinoire. Après deux matchs contre le Lightning, il a déjà quatre points (3 buts, 1 passe) et onze tirs.

« J’ai joué contre lui et je me souvenais qu’il était bon pour foncer vers le filet adverse, il y arrive avec beaucoup de puissance, a mentionné le défenseur Josh Manson. Mais j’ai le sentiment qu’il est bien plus constant maintenant. Il cadre bien dans notre structure, il est bon en échec-avant. Il est gros, mais fort aussi. Je le trouve formidable depuis mon arrivée avec l’Avalanche. »

Burakovsky blessé

Andre Burakovsky a connu un match d’un but et une passe, mais il n’a pas terminé la rencontre.

« Burky a quitté, il ne pouvait pas revenir, a précisé Bednar. Il subira d’autres tests. »

L’ancien des Capitals a manqué quatre matchs depuis le début des séries, dont deux en raison d’une blessure au bas du corps.

Depuis le début des séries, l’Avalanche a maintenant un dossier assez fou de 14 victoires et seulement deux revers. Ils ont balayé les Predators au premier tour et les Oilers en finale de l’Ouest.

Avec une avance de 2 à 0 contre le Lightning, l’Avalanche promet de rester calme.

« Nous ne portons pas attention aux bruits de l’extérieur, a répliqué Bednar. Et nous ne portons pas plus attention aux bruits de l’extérieur quand ils sont positifs. »