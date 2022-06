COVID-19: deux nouveaux décès au Québec

Le Québec a rapporté deux nouveaux décès liés à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

• À lire aussi: COVID-19: fin du masque obligatoire dans les transports en commun

Comme tous les lundis désormais, les données concernant les hospitalisations et les soins intensifs dans la province ne sont plus dévoilées par la Santé publique: «En raison d'un changement à la méthodologie, les données ne sont plus comptabilisées la fin de semaine. Ainsi, les données seront actualisées du mardi au samedi», a-t-on précisé par communiqué.

La province a par ailleurs enregistré 532 nouveaux cas de COVID-19 chez les personnes ayant accès aux centres de dépistage, tandis que 314 tests positifs ont été autodéclarés dans la journée de dimanche.

Selon la Santé publique, 4287 travailleurs du réseau de la santé sont absents en raison du virus.