De père en fils chez Lafleur

Les restaurants Lafleur, fondés au Québec au début des années 50, viennent de passer en douce aux mains de la deuxième génération de la famille Papagiannis. Une équipe, fraîchement installée, qui ne cache pas ses ambitions de vite doubler la taille de la chaîne de restauration rapide.

« La Rive-Nord de Montréal, Trois-Rivières, Québec, le Saguenay... Nous, nous souhaitons étendre notre présence partout où le bassin de population nous le permettra. Nous ne sommes fermés à aucun territoire, y compris à l’extérieur de la province », confie au Journal George Papagiannis, le nouveau PDG de l’entreprise familiale.

Âgé de 42 ans, ce dernier est le fils d’Achilles Papagiannis, un immigrant originaire de la Grèce, débarqué au pays en 1971 à l’âge de 16 ans.

En 45 ans de vie active, l’entrepreneur de 68 ans a toujours fait carrière dans la restauration rapide (Le Petit Québec, La Belle Province et Lafleur). Les heures étaient longues et la famille a dû vite apprendre à mettre la main à la pâte.

« À 10 ans, je coupais les patates les fins de semaine dans la cuisine avec mon père ! se remémore le jeune Papagiannis. La restauration a toujours fait partie de notre vie. »

Poussée de croissance

Aujourd’hui, fort d’une vingtaine d’années d’expérience dans l’entreprise et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Concordia, George a accepté de prendre le flambeau que lui cède son père.

« C’est certain que j’aurais pu décider de vendre avant et à quelqu’un d’autre. Mais à quoi bon travailler toute une vie si ce n’est pas pour laisser quelque chose à nos enfants ? La famille est ce qu’il y a de plus important, répond le paternel. Je suis aujourd’hui convaincu que George, profitant des conseils que je lui ai donnés toute ma vie, sera en mesure de faire grandir l’entreprise à son plein potentiel. »

C’est ainsi que la chaîne de 16 restaurants, tous « corporatifs » à ce jour – à l’exception d’un seul –, se prépare à une nouvelle poussée de croissance.

En plus d’investir massivement dans le rafraîchissement de ses restaurants existants, l’entreprise prépare de nouvelles ouvertures.

Y parviendra-t-elle en se permettant de devenir franchiseuse et de partager sa recette du succès ? Ou encore, en se portant acquéreuse d’établissements déjà existants aux quatre coins de la province ?

« Il est vrai que la localisation est un aspect clef de notre succès », reconnaît le nouveau PDG, reconnaissant d’un même souffle que toutes ces options sont sur la table. « Toutefois, nous ne sommes pas encore prêts à exposer notre plan de match. »

Bientôt partout au pays ?

Si tout se passe comme prévu, l’entreprise comptera 32 restaurants, soit le double de son nombre actuel, d’ici dix ans. Et qui sait, peut-être que certains se trouveront à l’extérieur de la province ?

Car l’entreprise reçoit régulièrement des appels d’investisseurs intéressés à développer la chaîne en Ontario, dans les Maritimes, et même dans l’Ouest, en Alberta et en Colombie-Britannique.

« Vous n’avez pas idée le nombre de Canadiens de l’extérieur qui me disent que Lafleur est leur premier arrêt qu’ils font en arrivant au Québec, pour déguster un hot-dog ou une poutine ! »

LAFLEUR