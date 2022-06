Drummondville: le syndicat Unifor de Siemens rejette l’entente de principe

Le syndicat Unifor représentant les quelque 200 employés de Siemens à l’usine de Drummondville a annoncé lundi son rejet de l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective.

Dotée d’un mandat de grève depuis le 30 avril, la section locale 244 du syndicat affilié à la FTQ a accepté une recommandation de la conciliatrice au dossier afin de hâter une entente.

«Nous devons conclure que les gains salariaux obtenus par le comité de négociation n'étaient pas à la hauteur des attentes des membres présents à l'assemblée de ratification», a indiqué Hugues Perreault, représentant national pour Unifor.

«Les membres sont plus que déterminés à faire des gains salariaux substantiels et le message envoyé à leur employeur est clair, ils et elles ne baisseront pas les bras», a ajouté M. Perreault.

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective échue depuis le 13 février achoppent encore sur la revalorisation des salaires, les assurances et les vacances.