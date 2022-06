Il y a une Côte-Nord pour chacun de nous: découvrez la nordicité entre nature et démesure

Avec une superficie similaire à celle de l’Italie, la Côte-Nord ne manque pas d’activités pour séduire les voyageurs qui pourront profiter de sa nature exubérante et de son ambiance zen pour décrocher et recharger leurs batteries.

En quête d’aventure? Bouclez vos valises et empruntez la route 389, qui relie Baie-Comeau au Labrador, pour explorer les magnifiques paysages de la région de la Côte-Nord!

En prévision de votre départ, prenez soin de faire vos réservations et notez bien ces trois activités à ne pas manquer sur votre chemin.

Ressourcez-vous au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à environ 20 minutes de Baie-Comeau, le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes représente un arrêt incontournable lors d'un road trip sur la Côte-Nord.

Explorez ce vaste territoire nord-côtier où la biodiversité règne en empruntant ses trottoirs de bois et ses sentiers balisés à la découverte de ses richesses naturelles et de ses gigantesques nichoirs d’oiseaux.

Petits et grands explorateurs seront charmés par la panoplie d’activités offertes sur le site comme la découverte de la réserve aquatique projetée de Manicouagan. Étonnement et ressourcement garantis!

Les activités propices à la création de beaux souvenirs Une randonnée contemplative qui vous permettra de découvrir les petits fruits comestibles, les plantes aux vertus médicinales et les différents écosystèmes du parc. En savoir plus Une visite captivante qui vous permettra d’admirer les petits organismes, animaux et végétaux qui peuplent les battures sablonneuses à marée basse. En savoir plus Un parcours d’énigmes de 2,5 km qui vous mènera à la rencontre des personnages historiques de Pointe-aux-Outardes et qui vous permettra d’enrichir vos connaissances. En savoir plus Une activité coup de cœur pour toute la famille qui vous permettra d’observer la Voie lactée avec un télescope, une fois la nuit tombée. En savoir plus X

Crédits : ©Mathieu Dupuis / ©Sébastien St-Jean / ©Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Découvrez le paradis des randonneurs aux monts Groulx

Empruntez la route 389 en direction de la station Uapishka pour un moment d’évasion au nord du 51e parallèle. Il s’agit de l’endroit rêvé pour vivre l’expérience nordique à son meilleur, en plus de vous initier à la richesse du patrimoine autochtone.

Ici, vous pourrez non seulement vous imprégner de la culture innue et de son héritage millénaire, mais également prendre part à des randonnées pédestres, des excursions sur l’eau et une séance d'observation des étoiles.

Située en bordure du lac du cratère Manicouagan, la station Uapishka vous ouvre les portes de son repère enchanteur qui combine hébergement confortable, service de restauration et nombreuses activités de plein air.

Les randonnées pédestres qui vous proposent de beaux défis Le sentier sur le long du littoral: un aller-retour de 5 km de niveau débutant. En savoir plus L’ascension du mont Harfang: une boucle de 10,5 km de niveau intermédiaire. En savoir plus L’ascension du mont Jauffret: un aller-retour de 14 km de niveau avancé. En savoir plus L'ascension du mont Provencher: un aller-retour de 19,5 km de niveau avancé. En savoir plus

Crédits : ©Bogdan Carasava / ©Alexis Pageau / ©Étienne Lampron

Vivez le plein air à l’état pur aux monts Severson

Poursuivez votre chemin sur la route 389 jusqu’à Fermont, ville accueillante dont l’activité est axée sur l’exploitation minière du fer.

À quelques kilomètres de la ville, la découverte des monts Severson vous permettra d’admirer des paysages typiques marqués par la transition entre la forêt boréale, la taïga et la toundra alpine des sommets.

Les amateurs de randonnée seront comblés par les huit sentiers et parcours adaptés à tous les niveaux tandis que les plus dégourdis seront heureux d’apprendre que l’ascension de certains sommets atteint près de 900 mètres d’altitude.

Les attraits à observer en randonnée La faille des monts Severson Les immenses blocs rocheux L’ancienne mine de fer

Crédits : ©Sébastien St-Jean / ©Jocelyn Blanchette

Que vous soyez en quête d’activités de plein air, de beaux panoramas ou de ressourcement en nature, il y a une Côte-Nord pour tous les profils de voyageur... À vous de découvrir la vôtre! Pour en apprendre davantage sur la Côte-Nord, visionnez le segment à Salut Bonjour!