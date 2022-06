Investir ou rembourser son hypothèque?

Classique. Des campagnes publicitaires d’institutions financières ont été développées autour de la question par le passé : devrais-je investir mon argent ou rembourser mon hypothèque ?

Quand les taux hypothécaires dépassent à peine 2 %, on ne se bâdre pas trop avec les calculs. L’investissement semble s’imposer de lui-même.

Mais lorsque ces mêmes taux approchent le cap des 5 %, le problème devient soudainement plus complexe. L’analyse mérite un peu de raffinement.

Comment aborder ce dilemme dans les conditions actuelles ?

Le coût de renonciation

L’enjeu principal se trouve ici encore dans ce qu’on appelle le coût de renonciation.

Quand je place mon argent quelque part, je ne peux l’utiliser pour autre chose qui pourrait s’avérer plus rentable.

Le rendement supplémentaire que je laisse sur la table, c’est le coût de renonciation.

Si j’accélère le remboursement de mon hypothèque à 2 %, j’esquive de faibles intérêts, mais je tourne le dos à des gains supérieurs en n’investissant pas mon argent à 6 %.

Ajoutons maintenant quelques variables.

La fiscalité

On n’insiste pas assez sur ce point quand on repousse l’option « hypothèque » du revers de la main : l’impôt.

Lorsqu’on choisit de rembourser une dette, l’intérêt évité reste clair dans nos poches. C’est comme un revenu non imposable.

Si on préférait placer son argent dans un titre qui génère des intérêts équivalents, on devrait soustraire l’impôt, à moins que l’investissement soit à l’intérieur d’un CELI (un compte d’épargne libre d’impôts).

Évaluer le coût de renonciation en faisant le parallèle entre un CPG (certificat de placement garanti) ou une obligation et une hypothèque n’est donc pas si simple que ça.

La comparaison devient plus complexe encore lorsqu’on intègre dans l’équation les actions, donc des gains en capital et des dividendes qui sont imposés à des degrés moindres.

Le profil d’investisseur

Sur l’échelle de risque, les paiements anticipés d’une hypothèque se situent à l’extrémité la plus prudente. On doit garder ça en tête, car ce choix a une incidence sur la répartition d’actifs.

Supposons que j’ai un profil d’investisseur « équilibré » et que je place mon argent dans un portefeuille dit « équilibré » composé d’actions, d’obligations et de titres garantis.

Quand je choisis de mettre mon argent sur mon hypothèque plutôt que dans mon portefeuille, ces dollars se trouvent concentrés dans la catégorie d’actifs « prudents », ce qui ne colle exactement pas à mon profil d’investisseur.

En théorie, si on accélère le remboursement de son prêt hypothécaire, on devrait augmenter un peu la part des actions de son portefeuille. Poussée à l’extrême, cette logique mène toutefois vers une impasse : l’investisseur « équilibré » pourrait se retrouver avec une maison entièrement payée d’un côté et un portefeuille à 100 % « actions » de l’autre ; ça ne marche pas.

À retenir tout de même : précipiter le paiement de l’hypothèque correspond à un choix d’investissement « prudent » et modifie sa réparation d’actifs.

Le niveau d’endettement

Un ménage pour qui le poids de l’hypothèque pèse trop lourd sur le budget voudra réduire ses frais d’intérêt avant de générer des rendements en vue de la retraite. On comprend ça.

La hausse des taux d’intérêt amène certainement à revoir ses calculs pour les familles les plus endettées.

Avec ce qui se passe en plus à la Bourse ces temps-ci, beaucoup verront un prétexte pour se replier vers leur propriété immobilière afin d’atténuer leur niveau de risque. Il est tentant de vouloir favoriser le remboursement de l’hypothèque plutôt que d’injecter de l’argent frais dans leur portefeuille.

Si cette décision peut améliorer votre sommeil, je n’ai pas d’argument à vous opposer.

Seulement, je rappelle que les investissements les plus rentables à long terme sont ceux qu’on fait dans des périodes de creux, comme celles qu’on traverse en ce moment.