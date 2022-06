«KWE!», un grand rendez-vous culturel

L’édition 2022 de « KWE ! À la rencontre des peuples autochtones » amorcée vendredi dernier à la place Jean-Béliveau à Québec se clôturera demain, mardi 21 juin. L’accès est gratuit et il est encore temps de s’y rendre pour y faire des rencontres mémorables cette année.

Abénakis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Innus, Inuits, Malécites, Micmacs, Mohawks et Naskapis sont de la partie.

Pour la cinquième année consécutive, ce sont ces onze mains tendues par autant de nations et de langues autochtones réunies dans un même lieu qui invitent l’ensemble de la population québécoise à la découverte de leurs spécificités et de leurs réalités, à travers les arts et la culture.

Rapprochement et réconciliation

Ces dernières années au Québec, rares sont les personnes qui ne sont pas au courant des questions autochtones relatives aux pensionnats autochtones et au racisme. Il y a plus de cent cinquante années de blessures à panser...

La finalité de « KWE! À la rencontre des peuples autochtones », événement maintenant récurrent, est de faire tomber les derniers murs de l’ignorance et des préjugés dressés consciemment ou inconsciemment contre les peuples autochtones.

On y bâtit des passerelles, notamment par le biais des rencontres-dialogues et des ateliers, ainsi que par l’histoire, la gastronomie traditionnelle, l’artisanat, la poésie, la musique, les contes et légendes, des projections de films, etc.

La culture comme passerelle

Cet événement culturel s’inscrit concrètement dans la perspective de la réconciliation et du rapprochement des peuples, au Québec en particulier et au Canada en général. Il est indispensable de le vivre au moins une fois.

Goûter le rapport à l’autre, participer à ces « rendez-vous du donner et du recevoir », comme disait si bien le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, c’est ça, défendre toute la culture.

La culture possède indubitablement une fonction de médiation et de dialogue.

Elle a par ailleurs une fonction d’identité par la découverte ou la redécouverte des identités menacées, fragilisées ou négligées, de tous ceux frappés aujourd’hui de discrimination ou de marginalisation et souvent d’isolement.

Elle est ce facteur qui nous permet de nous structurer, de nous connaître, de nous reconnaître, de nous faire reconnaître et de nous construire. Elle influence nos pensées, nos paroles, nos actions et notre quotidien, tout en permettant notre épanouissement.

Des morceaux de l’histoire de l’autre, différents de ceux des livres d’histoire, nous nous enrichissons, à partir de son point de vue.

Nous approfondissons notre connaissance de ses perspectives, de ses coutumes, etc.

La culture est aussi ce facteur qui nous aide à penser par nous-mêmes. Ce facteur qui nous permet de comprendre le monde pour pouvoir mieux contribuer à sa transformation... Elle est la dimension essentielle de notre sentiment d’appartenance à l’humanité.