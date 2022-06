Lancement d’un mouvement de solidarité

Lors d’une recherche sur un symptôme de l’ichtyose liée à l’X dont mon fils est atteint, je suis tombée sur le message que Monsieur Michel Couture vous avait envoyé en août 2021 en vous demandant de l’aide pour son neveu atteint de cette maladie. En le lisant, je suis retournée dans l’état qui était le mien quand je cherchais ce dont mon fils pouvait souffrir. Un état anxiogène, vu l’absence de support pour les gens atteints.

• À lire aussi: Comment aider ce pauvre petit?

Je vous signale que mon fils se porte bien actuellement malgré sa maladie. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, il y a divers degrés de sévérité dans cette maladie. Les problèmes de dermatites sont divers et d’intensité différente en fonction des cas. Nous ne remercierons jamais assez le ciel d’avoir mis sur notre chemin une infirmière qui a levé le drapeau rouge rapidement et qui nous a mis en contact avec un excellent dermatologue.

Cette maladie demande beaucoup de soins et on ne sait pas encore comment son corps va réagir à la maladie à l’adolescence. Déjà elle lui a laissé des marques. Au début, je l’ai trempé dans toutes les huiles du monde, certaine qu’on en viendrait à bout. Mais la maladie est plus profonde que ça et il nous a fallu nous astreindre à un suivi de la part d’un dermatologue de l’Hôpital Sainte-Justine.

En ce moment, nous alternons entre des crèmes fortes et d’autres plus douces en fonction de l’intensité de sa maladie. Comme on se retrouve malheureusement assez isolé quand on fait face à cette maladie et qu’on aurait envie de former un front avec d’autres, j’inviterais toutes les personnes, de quelque âge que ce soit, dont ce monsieur Couture, à entrer en contact avec moi pour échanger sur les différents types d’ichtyose, et aussi partager nos différentes approches.

Annie

Merci Annie de m’avoir fourni une adresse courriel où les gens concernés peuvent vous rejoindre et bonne chance dans vos démarches exploratoires : annoui@hotmail.com