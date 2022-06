Le Théâtre La Roulotte de retour avec la pièce «Le Nez» dès le 27 juin

Le Théâtre La Roulotte, qui célèbre son 70e anniversaire de création, est de retour pour 50 représentations gratuites proposées dans des parcs montréalais, du 27 juin au 19 août.

Le metteur en scène Philippe Robert a adapté librement la pièce «Le Nez» de l’auteur Nicolas Gogol, et y dirige les comédiens Pierre-Luc Giroux, Doriane Lens-Pitt, Charlie Monty, Caroline Tosti et Ismaïl Zourhlal.

Photo Courtoisie, Théâtre la roulotte

C’est la deuxième production que M. Robert signe et met en scène pour le Théâtre La Roulotte après «Le rêve de Monsieur Paul – L’autre histoire de la Roulotte», l’an dernier.

Dans «Le Nez», on s’intéresse au professeur monsieur Pierre, qui «découvre à son réveil que son nez a disparu! Paniqué, il se lance aussitôt dans une quête effrénée à travers la ville afin de le retrouver. Avec l’aide d’une jeune fille espiègle prénommée Anna, il tentera ainsi par tous les moyens de faire son chemin à travers les rouages absurdes d’une société qui le dépasse. Qui sommes-nous dans le regard des autres? Qui sommes-nous au-delà de ce regard? Ce sont à ces questions que s’attaque, de manière loufoque et touchante, cette fable surréaliste», a-t-on détaillé en guide de synopsis.

C’est au parc Laurier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, que la tournée du Théâtre La Roulotte prend son envol le lundi 27 juin, de 19 h à 20 h. En tout, 39 espaces verts de la métropole accueilleront la troupe. Quelque 25 000 jeunes et moins jeunes devraient assister aux différentes représentations.

La Roulotte, qui existe depuis 1953, a fait rire, réfléchir et rêver plus d’un million de jeunes à ce jour, les initiant souvent pour la toute première fois aux arts de la scène.

Chaque année, le Théâtre La Roulotte fait émerger des talents, faisant appel à des diplômés du Conservatoire d’art dramatique de Montréal ainsi qu’à des étudiants et à des diplômés en interprétation et en production de l’École nationale de théâtre du Canada. Plusieurs grands noms y ont fait leurs débuts, comme Gabriel Arcand, François Barbeau, Anne-Élisabeth Bossé, Sonia Cordeau, Yvon Deschamps, Marie Eykel, Robert Gravel, Léane Labrèche-Dor, Gilles Latulippe, Benoit McGinnis, Jean-Louis Millette, Vincent-Guillaume Otis, Yvan Ponton et Julien Poulin.

Plus d’information est disponible sur la page Facebook du Théâtre La Roulotte [https://montreal.ca/articles/le-theatre-la-roulotte-dans-un-parc-pres-de-chez-vous-30675?fbclid=IwAR18DjUBrY0cOlnz4Z6EaWwnpmxxrHqUbe8h0S_guKYvxsM9mJbzuUQ_U00].